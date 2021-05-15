Стыковых матчей между клубами РПЛ и ФНЛ в сезоне 2020/21 не будет

Состоялось заседание бюро исполкома РФС, на котором был утверждён регламент переходных (стыковых) матчей между командами клубов РПЛ и ФНЛ сезона-2020/2021.
Согласно регламенту, клубы РПЛ и ФНЛ не будут проводить стыковые матчи по итогам нынешнего сезона.
В следующем розыгрыше РПЛ примут участие «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». Клубы, которые займут 13-е и 14-е места в РПЛ, сохранят прописку в высшем дивизионе страны.
Клубы ФНЛ, которые претендовали на стыковые матчи, не смогли получить лицензии на участие в РПЛ.
Вышли команды со стадионами ЧМ. Кстати, вылететь может Ротор, а у него тоже стадион.
И почему он вылетит, а команда с третьего места ФНЛ войдёт даже без стыков?
Одни вопросы. Неприятное окончание сезона...
Вышли команды со стадионами ЧМ. Кстати, вылететь может Ротор, а у него тоже стадион.
И почему он вылетит, а команда с третьего места ФНЛ войдёт даже без стыков?
Одни вопросы. Неприятное окончание сезона...