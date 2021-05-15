Стыковых матчей между клубами РПЛ и ФНЛ в сезоне 2020/21 не будет

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15 мая 2021, 15:21

Состоялось заседание бюро исполкома РФС , на котором был утверждён регламент переходных (стыковых) матчей между командами клубов РПЛ и ФНЛ сезона-2020/2021.

Согласно регламенту, клубы РПЛ и ФНЛ не будут проводить стыковые матчи по итогам нынешнего сезона.

В следующем розыгрыше РПЛ примут участие «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». Клубы, которые займут 13-е и 14-е места в РПЛ , сохранят прописку в высшем дивизионе страны.