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Стыковых матчей между клубами РПЛ и ФНЛ в сезоне 2020/21 не будет

15 мая 2021, 15:21

Состоялось заседание бюро исполкома РФС, на котором был утверждён регламент переходных (стыковых) матчей между командами клубов РПЛ и ФНЛ сезона-2020/2021.

Согласно регламенту, клубы РПЛ и ФНЛ не будут проводить стыковые матчи по итогам нынешнего сезона.

В следующем розыгрыше РПЛ примут участие «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». Клубы, которые займут 13-е и 14-е места в РПЛ, сохранят прописку в высшем дивизионе страны.

Клубы ФНЛ, которые претендовали на стыковые матчи, не смогли получить лицензии на участие в РПЛ.

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brooks
brooks ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 00:59
Вот своего Дюкова и спрашивайте, почему у нас в футболе такой беспредел.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
15 мая в 20:29
Дюков ведёт лигу приколов к светлому будущему.
Garrincha58
Garrincha58
15 мая в 20:20
МЫ НЕ ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!!!
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
15 мая в 19:58
Пусть клубы РПЛ объявят бойкот.
Little Caprice
Little Caprice
15 мая в 19:56
Теперь к Нижнему будут относиться с неприязнью и презрением, хотя, по сути, клуб-то и не виноват ни в чём. Сделали бы лучше один стык с 15-м местом, хоть тут бы спорт возобладал.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
15 мая в 19:53, ред.
Все равно стадионы пустые, хоть там вместимость на 50 тысяч. Могли бы во время коронавируса пустить команды.
ildar_3871
ildar_3871
15 мая в 19:44
Газпром все испортил !
Байкал-38.
Байкал-38.
15 мая в 19:05, ред.
По спортивному принципу путёвки завоевали КС и Оренбург.
В стыковые матчи попали НН и Алания.
Оренбург и Аланию не пустили.
Тогда более справедливый расклад должен быть таким
КС в РПЛ, а НН пусть проводит стыковой матч за право участвовать в РПЛ с 15 командой РПЛ. Скорее всего это будет Ротор.

И правила должны быть одни и на постоянной основе, а не в зависимости кто у "руля" РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, а не каждый год как карта ляжет.
Сейчас даже руководство Тамбова говорят, что не допустив Оренбург и Аланию это правильный шаг, а допущения их это была ошибка. Таки хочется спросить, а где вы были раньше когда упрашивали вас допустить.... Как говориться никогда такого не было и вот опять! Я думал после Анжи такой клоунады у нас не будет, но вот опять...
РФС и еже сними сами делают всё, что бы над ними смеялись и возмущались!!!
Честный Зритель
Честный Зритель
15 мая в 18:14
    13 RUS
    13 RUS
    15 мая в 18:13
    Дегроидство продолжается
    bsww
    bsww ответ Caniggia (раскрыть)
    15 мая в 18:09
    По Алании можно принять решение ввиде исключения на сезон, но точно не по Оренбургу. Их уже ввиде исключения добавляли в РПЛ и те обязались реконструировать свой стадион, но так и не сделали и даже не пытались, а прошло три года
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
    15 мая в 18:00
    Россия х.ле!
    За адекватность
    За адекватность
    15 мая в 17:58
    Да уж...
    mars6791
    mars6791
    15 мая в 17:49
    Зачем им 10 тысячник , если на них столько не ходят? Естественнее надо быть РПЛ. Попран самый главный принцип - спортивный. Кому нужен такой футбол?
    HelgiMarket RAMON
    HelgiMarket RAMON
    15 мая в 17:44
    Тогда необходимо чтобы все команды ФНЛ имели лицензию под премьер лигу, так как любая из команд в начале сезона имеет равные шансы пробиться в элиту.
    Как не было футбола в регионах так его и не будет с такими подходами РФС. Бабки и только бабки - будет вам футбол. Где парням молодым играть? В любительских лигах? А потом смотреть как сборная об..рается. Молодежь поспевает к 27 годам, потом не прошли отбор и конец карьеры. Вот весь российский футбол...ужас... Просто крах РФС
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    15 мая в 17:34
    Это такой бред, конечно....Я против такого неспортивного решения!
    stasil
    stasil
    15 мая в 17:24
      zooveterinar
      zooveterinar
      15 мая в 17:14
      Вот тебе и по-спортивному признаку!!! Надо соревноваться стадионами,а не игрой!!! Или зенит со спартаком несыграют на стадионе в пять тысяч вместимостью???!!!
      Caniggia
      Caniggia
      15 мая в 16:58
      Искренне жаль Оренбург и Аланию, которые зная, что их не пустят в РПЛ, сегодня одержали очередные победы в последнем туре ФНЛ. Это несправедливо! Неужели нельзя найти альтернативу и выступать в близ лежащих городах с подходящими стадионами?
      oFANATo
      oFANATo ответ YVG (раскрыть)
      15 мая в 16:56
        YVG
        YVG
        15 мая в 16:46
        Филиалом меньше, филиалом больше, при отсутствии соперников это уже не важно.
        BDA8181
        BDA8181 ответ димон 37 (раскрыть)
        15 мая в 16:34
        Да какая разница , если скажут стадионы должны быть не меньше 50000 , то что всех попрут из чемпионата?!))Это бред!!!!!!Это обычная клоунада ))
        Vik_ont25
        Vik_ont25
        15 мая в 16:28, ред.
        По тихому образуем свою "супер лигу".
        Duda Gigolaev Osetin
        Duda Gigolaev Osetin
        15 мая в 16:27, ред.
        Г@ндоны и 2@сы !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Зажравшиеся бюрократы.
        Когда Алания вылетала, эти 16и 61ели, что нельзя расширить вышку до 18 команд вот так сразу, мол регламент так не меняется.
        Когда Алания могла залететь в вышку, эти 16и взяли и как нехуй 3 регламент изменили. То есть клуб весь сезон играл, тратил деньги, на что-то расчитывал , покупал футболистов, находил спонсоров... А тут нате 3 с маслом вам. Кто же так делает? Мой коммент наполнен справедливостью, но без мата не могу это всё написать. Поэтому ушёл в ЧС, вернусь не скоро.
        димон 37
        димон 37 ответ BDA8181 (раскрыть)
        15 мая в 16:24
        Оренбург в прошлый свой заход обешал сделать стадион, но вылетел и решил не делать, сейчас он обешает сделать к концу сезона
        димон 37
        димон 37 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
        15 мая в 16:22
        Не переживай вместо Оренбурга Уфа поджвас ляжет
        David Young
        David Young ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
        15 мая в 16:14
        Сам факт что такое требование к стадионам есть при наличии довольно низкой посещаемости матчей РПЛ является ярким примером железной логики российского футбола.
        LAISMEN
        LAISMEN ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
        15 мая в 16:12, ред.
        Просто футбол превратился в продукт коммерческого развлечения и его надо выгодно продать. Люди в Сочи оставляют немалые деньги и многим даже безразличным к футболу людям ( кстати с других регионов ) от любопытства можно на футбол сходить после пляжа.
        Vik_ont25
        Vik_ont25
        15 мая в 16:12, ред.
        "Кручу, верчу, обнануть хочу"!!!! " Киричалка ""наперсточников"из девяностых.
        КЭТиК
        КЭТиК
        15 мая в 16:10
        Вот это неспортивный принцип.
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