РФС заключил соглашение о развитии футбола в Карелии

1621424666

19 мая 2021, 14:44

РФС , министерство спорта России и правительство Республики Карелия заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола.

К 2024 году в регионе будут созданы условия для удвоения количества команд в чемпионате республики и создания не менее 20 новых команд как в региональной Детской футбольной лиге, так и в чемпионате Карелии по мини-футболу. В регионе появятся Школьная и Студенческая футбольные лиги, которые будут развиваться при поддержке региональной федерации футбола.

Ведущей спортивной школе региона будет присвоен статус «Региональный центр РФС », который позволит учреждению рассчитывать на ресурсную и методологическую поддержку со стороны РФС . На такую же поддержку сможет рассчитывать и уже функционирующий в регионе «Детский футбольный центр». Также в Карелии появится новое отделение по футболу, которое вместе с уже существующими будет развивать партнерские отношения со спортивными школами и клубами Финляндии, Швеции, Эстонии и Беларуси.