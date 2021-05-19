РФС заключил соглашение о развитии футбола в Карелии

РФС, министерство спорта России и правительство Республики Карелия заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола.
К 2024 году в регионе будут созданы условия для удвоения количества команд в чемпионате республики и создания не менее 20 новых команд как в региональной Детской футбольной лиге, так и в чемпионате Карелии по мини-футболу. В регионе появятся Школьная и Студенческая футбольные лиги, которые будут развиваться при поддержке региональной федерации футбола.
Ведущей спортивной школе региона будет присвоен статус «Региональный центр РФС», который позволит учреждению рассчитывать на ресурсную и методологическую поддержку со стороны РФС. На такую же поддержку сможет рассчитывать и уже функционирующий в регионе «Детский футбольный центр». Также в Карелии появится новое отделение по футболу, которое вместе с уже существующими будет развивать партнерские отношения со спортивными школами и клубами Финляндии, Швеции, Эстонии и Беларуси.
Ранее РФС заключил соглашение о развитии футбола в Кузбассе.
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Но лицензию никому не даст.
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Но лицензию никому не даст.