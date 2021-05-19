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РФС заключил соглашение о развитии футбола в Карелии

19 мая 2021, 14:44

РФС, министерство спорта России и правительство Республики Карелия заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола.

К 2024 году в регионе будут созданы условия для удвоения количества команд в чемпионате республики и создания не менее 20 новых команд как в региональной Детской футбольной лиге, так и в чемпионате Карелии по мини-футболу. В регионе появятся Школьная и Студенческая футбольные лиги, которые будут развиваться при поддержке региональной федерации футбола.

Ведущей спортивной школе региона будет присвоен статус «Региональный центр РФС», который позволит учреждению рассчитывать на ресурсную и методологическую поддержку со стороны РФС. На такую же поддержку сможет рассчитывать и уже функционирующий в регионе «Детский футбольный центр». Также в Карелии появится новое отделение по футболу, которое вместе с уже существующими будет развивать партнерские отношения со спортивными школами и клубами Финляндии, Швеции, Эстонии и Беларуси.

Ранее РФС заключил соглашение о развитии футбола в Кузбассе.

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Источник: rfs.ru
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Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Leha-ha50 (раскрыть)
19 мая в 15:29
Если найдет там какой-нибудь банкрот вроде "Тамбова", даст и лицензию, и 250 миллионов на распил. Стадиона своего нет, денег нет - все нормально, ребята, вот вам лицензия.
mihaluch
mihaluch
19 мая в 15:04
Осталось с Чукоткой заключить и порядок вся Россия будет офутболена.
Leha-ha50
Leha-ha50
19 мая в 14:53
РФС заключил соглашение о развитии футбола в Карелии
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Но лицензию никому не даст.
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