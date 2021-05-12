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«Оренбург» и «Алания» повторно не получили лицензии РПЛ

12 мая 2021, 13:58

РФС отклонил апелляцию «Оренбурга» на невыдачу лицензии для выступления в РПЛ в следующем сезоне.

Процедуру лицензирования со второго раза прошли победитель первенства ФНЛ самарские «Крылья Советов», калининградская «Балтика» и московское «Торпедо».

Также РФС не удовлетворил апелляцию владикавказской «Алании».

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bsww
bsww ответ Ironigor (раскрыть)
15 мая в 21:14
У нас был ЧМ 2018 и нет, чтобы ОБЯЗАТЬ ВСЕ КЛУБЫ ИМЕТЬ СТАДИОН С КРЫШЕЙ НАД ПОЛЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В РПЛ
cska1948
cska1948 ответ makkie (раскрыть)
12 мая в 19:06
Видимо для вас красивые трибуны важнее красивого футбола!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
12 мая в 18:41
Бюрократы. Это слово почти синоним слова "16и".
Всё через одно место как всегда. Никто не почешет подумать своей пятой точкой, что Алания из футбольного региона, что почти в каждой команде играют Осетины, что состав команды практически полностью состоит из воспитанников, что у нас несколько футбольных школ и футбольная академия. Что нам делать? Завязать с футболом? Горите в аду.
mortid
mortid ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
12 мая в 17:54
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    12 мая в 15:24
    Что и ожидаемо,не выросли же у них стадионы за неделю..
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    12 мая в 14:30
    Самое смешное, что средняя посещаемость у "Оренбурга" в РПЛ в первой половине 2019/2020 года (последние полсезона до ковида) была 3900 человек, у них стадион на 7500 человек никогда не заполнялся.

    То есть РФС предлагает им впустую потратить деньги (добавить 2500 мест) и ввести клуб в никому не нужные убытки ради галочки.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Ника228 (раскрыть)
    12 мая в 14:24
    У них стадион имени Мутко (к ЧМ построенный), под которым основание плывет и он в постоянном ремонте.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    12 мая в 14:23
    Можно закрывать ФНЛ, в итоге, получается, половина претендентов на РПЛ убита, а в стыках будут играть "Торпедо" и "Балтика" не по спортивному принципу.
    Ника228
    Ника228
    12 мая в 14:17
    Получается мы увидим Балтику в рпл ? стадион у них вроде есть ? или нет ?
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ makkie (раскрыть)
    12 мая в 14:16
    У "Тамбова" тоже нет подходящего стадиона, однако он играет же)
    Ironigor
    Ironigor
    12 мая в 14:11
    А никто и не сомневался в этом. Лучше бы пересмотрели эти критерии связанные с вместимостью стадионов . А ни лишать клубы ,которые по спортивному принципу заслуживают выхода в РПЛ. Что-то не то творится в царстве РФС и почему ничего не делается для исправления ситуации в целом в российском футболе ⚽. А только штрафы штрафы и штрафы и постоянные судейские скандалы .Это Всё что делается в РФС. Футбол тихо тихо в России катится по наклонной и такое ощущение что никто ничего не знает и не видит и ничего не хочет делать. Сборная России и клубы предстовляющие в Европе нашу страну
    тому подтверждение . Может уже пора заняться делом товарищи чиновники РФС и Минспорта ??!
    Всем Добра !!!
    makkie
    makkie
    12 мая в 14:05
    Нечего Оренбургу с таким стадионом в РПЛ делать.
    Пусть одалживают деньги у Газпрома и приводят арену в подарок, а пока поиграют в ФНЛ сезончик.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    12 мая в 14:03
    Пусть играют в пердиве
    Василий 50
    Василий 50
    12 мая в 14:00
    Да и хрен с ними
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