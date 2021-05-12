«Оренбург» и «Алания» повторно не получили лицензии РПЛ

РФС отклонил апелляцию «Оренбурга» на невыдачу лицензии для выступления в РПЛ в следующем сезоне.
Процедуру лицензирования со второго раза прошли победитель первенства ФНЛ самарские «Крылья Советов», калининградская «Балтика» и московское «Торпедо».
Также РФС не удовлетворил апелляцию владикавказской «Алании».
То есть РФС предлагает им впустую потратить деньги (добавить 2500 мест) и ввести клуб в никому не нужные убытки ради галочки.
То есть РФС предлагает им впустую потратить деньги (добавить 2500 мест) и ввести клуб в никому не нужные убытки ради галочки.