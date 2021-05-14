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РФС заключил соглашение о развитии футбола в Кузбассе

14 мая 2021, 12:21

РФС, Министерство спорта РФ, правительство Кемеровской области и федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола.

В Кузбассе будут созданы Школьная и Студенческая футбольные лиги, в которых смогут принимать участие как мальчики, так и девочки. Для участия в региональных и всероссийских соревнованиях будут организованы как минимум 20 новых команд.

К концу 2024 года в регионе планируется построить крытый полноразмерный футбольный манеж, заменить покрытие поля на кемеровском стадионе «Шахтёр». В регионе будет открыта еще одна спортивная школа, появятся новые соревнования, квалифицированные тренеры и судьи.

Ранее сообщалось, что РФС заключил соглашение с Забайкальским краем о развитии футбола.

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Ironigor
Ironigor ответ Василий Корнечук (раскрыть)
14 мая в 13:13
Лайк, это всего навсего, принятие или не принятие твоих постов , а не заработок чего-то. Спасибо тебе за понимание.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
14 мая в 12:57
Не надо ставить лайки. Я НЕ РАДИ лайков пишу. Я пишу скорее от бессилия. Это очень подло. Я бы написал другое слово. я пишу больше от бессилия. Тут лайки не помогут.
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Ironigor (раскрыть)
14 мая в 12:51, ред.
Это касется не только ФУТБОЛЬНЫХ чиновников. Мои сокурсники, которые учились на тройки, преподают в университетах. Потому что олигархат и деньги на первом месте. Конечно понты еще.
Ironigor
Ironigor ответ Василий Корнечук (раскрыть)
14 мая в 12:49
А вот с этим полностью согласен. Не спортивные люди решают спортивные темы , а спортсмены заседают в Думе.
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Ironigor (раскрыть)
14 мая в 12:46
Это НЕ политика. НИКАКОЙ политики. Это прожектеры и воры. Это правда. Там мало думающих и переживающих за футбол людей. НИКАКОЙ политики.
Ironigor
Ironigor ответ Василий Корнечук (раскрыть)
14 мая в 12:44
Друг, прошу тебя не переводить спорт в политику . Спасибо за понимание.
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Ironigor (раскрыть)
14 мая в 12:42
потому что ваши чиновники "братья по разуму" наших украинских чиновников. Нас погубит бюрократия. Бюрократия сгноит наши страны.
Ironigor
Ironigor
14 мая в 12:39, ред.
А до того пока не было этого соглашения, что РФС ничего не делал в регионах, так же получается?! Такое ощущение, что РФС это делает для каких-то своих непонятных для меня целей. На самом деле я вижу только одно, - развал футбола в регионах. Это доказали они своими непонятными регламентами, почему в городе с населением в 50 - 100 тысяч должен иметь стадион 🏟 с вместимостью 10т, для выхода в РПЛ. Где им взять этих болельщиков, чтобы заполнять стадион, с других регионов привозить??? Лучше бы занялись восстановлением всех детских турниров которые были раньше, - Кожаный мяч, Золотая осень,турнир памяти Гранаткина и таких турниров было очень много, региональные турниры и т.п. Вот тогда бы и было развития нашего футбола, всё идёт из ДЕТСТВА,ВСЁ! А РФС как засланный шпион, который прислан для развала футбола, в принципе и весь Минспорт этим яростно занимается. Нет спорта, нет здоровой нации!
Всем Добра!
STVA 1
STVA 1
14 мая в 12:22
Будет ли толк...
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