РФС заключил соглашение о развитии футбола в Кузбассе

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14 мая 2021, 12:21

РФС , Министерство спорта РФ , правительство Кемеровской области и федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола.

В Кузбассе будут созданы Школьная и Студенческая футбольные лиги, в которых смогут принимать участие как мальчики, так и девочки. Для участия в региональных и всероссийских соревнованиях будут организованы как минимум 20 новых команд.

К концу 2024 года в регионе планируется построить крытый полноразмерный футбольный манеж, заменить покрытие поля на кемеровском стадионе «Шахтёр». В регионе будет открыта еще одна спортивная школа, появятся новые соревнования, квалифицированные тренеры и судьи.