«Крылья», «Оренбург» и ещё 4 клуба не получили лицензию на участие в РПЛ

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05 мая 2021, 21:02

Лидеры ФНЛ «Крылья Советов» (1-е место), «Оренбург» (2-е место), «Алания» (4-е место), «Торпедо» (5-е место), «Балтика» (6-е место) и «Нефтехимик» (7-е место) не получили лицензию, позволяющую участвовать в Российской Премьер-Лиге. Из лидирующей группы лицензию удалось получить лишь идущему 3-м «Нижнему Новгороду».

Об этом сообщили источнику в службе коммуникаций РФС :

В среду, 5 мая, состоялось заседание комиссии по лицензированию футбольных клубов в РФ на получение лицензии РФС I. Футбольные клубы «Арсенал» (Тула), «Ротор» (Волгоград), «Уфа» (Республика Башкортостан), «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) получили лицензии. «Крылья Советов» (Самара), «Оренбург» (Оренбург), «Торпедо Москва», «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Алания» (Владикавказ), «Балтика» (Калининград) не получили лицензию РФС I, дающую право выступления в РПЛ . Заседание апелляционного комитета состоится 12 мая, до этого времени клубы могут исправить предъявленные комиссией по лицензированию замечания.