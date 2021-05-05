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«Крылья», «Оренбург» и ещё 4 клуба не получили лицензию на участие в РПЛ

05 мая 2021, 21:02

Лидеры ФНЛ «Крылья Советов» (1-е место), «Оренбург» (2-е место), «Алания» (4-е место), «Торпедо» (5-е место), «Балтика» (6-е место) и «Нефтехимик» (7-е место) не получили лицензию, позволяющую участвовать в Российской Премьер-Лиге. Из лидирующей группы лицензию удалось получить лишь идущему 3-м «Нижнему Новгороду».

Об этом сообщили источнику в службе коммуникаций РФС:

В среду, 5 мая, состоялось заседание комиссии по лицензированию футбольных клубов в РФ на получение лицензии РФС I. Футбольные клубы «Арсенал» (Тула), «Ротор» (Волгоград), «Уфа» (Республика Башкортостан), «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) получили лицензии. «Крылья Советов» (Самара), «Оренбург» (Оренбург), «Торпедо Москва», «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Алания» (Владикавказ), «Балтика» (Калининград) не получили лицензию РФС I, дающую право выступления в РПЛ. Заседание апелляционного комитета состоится 12 мая, до этого времени клубы могут исправить предъявленные комиссией по лицензированию замечания.

Ранее появлялась информация о том, какие клубы выполнили обязательные критерии для выхода в РПЛ.

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Союзник противников
Союзник противников ответ Leha-ha50 (раскрыть)
06 мая в 13:16
Насчёт "решаемы" я тебе ответил развёрнуто.Конечно :Решаемы "императором республики",или "премьер-министром империи",по поручению первого. Никакой местный бюджет этого не потянет,но вполне допускаю,что если такая масса клубов вдруг подали заявку на участие в РПЛ(даже те,кто пожизненно приговорены бултыхаться внизу таблицы),что есть какое-то брожение в верхах,и низы чувствуют запах государственной поддержки "в случае чего". Поэтому наш футбол мёртв.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Союзник противников (раскрыть)
06 мая в 13:07
У них новейший стадион, остальные проблемы вполне решаемы, посмотрим , что там РФС нам предложит???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ислам0926 (раскрыть)
06 мая в 09:57
Выйдут Крылья и Нижний, а вы летят Тамбов и ротор, или Уфа
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alean (раскрыть)
06 мая в 09:55
Крылья не получили лицензия из-за старых долгов клуба. Рассчитаются и сразу пооучат
112910415
112910415
06 мая в 06:56
спортивный принцип должен быть определяющим
( при финансовых гарантиях )
Alean
Alean ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
06 мая в 04:26
Сильно сомневаюсь, что это критерии УЕФА, посмотрите лиги не топ5 чемпионатов. Там и картинка и стадионы на уровень хуже чем в РПЛ и у тех же Крыльев.
Vave666
Vave666
06 мая в 00:02
В целом можно разрешить клубам играть 2 матча в гостях либо на арендованном стадионе. а прибыль с билетов делить в пропорциях 50-50 вне зависимости от принадлежности болельщиков
Ислам0926
Ислам0926
05 мая в 23:53
По ходу только Крыльям разрешат и вылетит только тамбов
LAISMEN
LAISMEN
05 мая в 23:05
"Предъявите билет, Вот билет на балет, На трамвай билета нет".)))))
Анд-м
Анд-м
05 мая в 23:04
Давно пора жёсткие требования предъявлять участникам и не делать не какие поблажки и одолжения
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
05 мая в 22:54
Ждем 12 мая, брат, и надеемся на лучшее, если что - картинка готова)))))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Федор Паршунин (раскрыть)
05 мая в 22:40
Пиши ! Отобьём ! )))))
морозз
морозз
05 мая в 22:28
Всё правильно, хватит играть в грязи и отдыхать в разрушенных раздевалках...хотите футбола и денег? - вкладывайте в футбол миллионы а не дербанте их на куски!
Союзник противников
Союзник противников ответ Leha-ha50 (раскрыть)
05 мая в 22:28
Так вроде "Балтика" в списке "лишенцев"...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
05 мая в 22:24
Я бы хотел написать что я об этом думаю, но боюсь меня забанят лет на десять.....
Союзник противников
Союзник противников
05 мая в 22:23
Проснулась честь и совесть нашей эпохи...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 мая в 22:20, ред.
Вот и осуществилась мечта коррупционеров - можно выбирать, заседая в тёплом кабинете, кто придёт а кто уйдёт. Не занесли комиссии при лицензировании - не пройдёшь хоть с первого, хоть со второго места. А более щедрый может попасть и с 5-6 места, или остаться с 15-го. А мы ещё хотим расширять лигу до 18-20 команд. Позорище...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
05 мая в 22:16, ред.
Не надо горячиться. Во-первых у Самары недостатки устранимые достаточно легко. Во-вторых и это главное. Такое лицензировапние РФС это не его самодеятельность. Поскольку РФС является членом УЕФА и все внутренние соревнования у нас проводятся по нормам УЕФА , то и лицензирования - это тоже следование нормам УЕФА. Причем там требования не только по вместимости стадиона, но и по комфортности раздевалок, массажных кабинетов , судейских помещений и еще куча всего. Поэтому не надо возмущаться. Если не хотим от УЕФА санкций, то надо строго следовать их предписаниям в том числе и в лицензировании. Ведь теоретически любой клуб РПЛ, имеющий лицензию может попасть в какой то турнир под эгидой УЕФА, а там нормы крутые и по ложе прессы, и по безопасности и, конечно по комфортности раздевалок.
karnager
karnager
05 мая в 22:11
Не занесли чинушам за лицензию - значит не будет лицензии и всех благ !
pomor45
pomor45 ответ старина (раскрыть)
05 мая в 22:06
Если у клуба есть экономическая база, то и спортивный результат подтянется. Спортивный результат без базы нужен коррупционерам исключительно для личной наживы.
13 RUS
13 RUS
05 мая в 21:59
С такими критериями совсем футбола не будет, че уж интересно они там принимают эти комиссии?
cska1948
cska1948
05 мая в 21:58
Лучше бы РФС так трепетно относился к развитию деско-юношеского футбола! В советские времена инфраструктура была в разы хуже, но зато футбол был в разы лучше! Потому что детьми занимались! Турниром "Кожаный мяч" была охвачена вся страна! А сейчас от РФС одни циркуляры вместо реальной помощи регионам!
старина
старина ответ pomor45 (раскрыть)
05 мая в 21:56
Особенно с учетом того,что ни вылетели в низшую лигу
Leha-ha50
Leha-ha50
05 мая в 21:55
Очень красиво, очень честно и по спортивному признаку??? В Калининграде стадион построило государство и он пустует, Как так??? Давайте Балтику протолкнем в РПЛ, а то ведь деньги на ветер получается. А Самара и Алания перебьются.
Просто какое то издевательство получается. Ничего другого тут не скажешь.
pomor45
pomor45 ответ старина (раскрыть)
05 мая в 21:44
Если у Брянска с инфраструктурой всё в порядке, то пусть подтягивают.
старина
старина
05 мая в 21:42
Они так Брянск в Премьер лигу подтянут
pomor45
pomor45
05 мая в 21:42
Всё правильно. Принцип принципом, а экономика экономикой и она везде и всегда будет приоритетной. Надо ребята не только хорошо мячик гонять, но и хозяйствовать ещё лучше и, главное, не жадничайте при распиле и торговле игроками, набивая карманы, а думайте больше об инфраструктуре футбола. Если поймут, что больше экономия на инфраструктуре не прокатит и лицензию не получишь, а без неё не наваришь, то и дело сдвинется в лучшую сторону. Только как бы не слили всё под клятвенные обещания всё исправить по ходу сезона. Это враньё уже надоело.
drug01
drug01
05 мая в 21:23
Это очень плохо....
виктор бочарников
виктор бочарников
05 мая в 21:19
Торг открыт господа, все исключительно по спортивному принципу.
mor57
mor57
05 мая в 21:18
руки прочь от КС ...
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