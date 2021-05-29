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Голливудский актёр МакКонахи пожелал «Челси» удачи в финале Лиги чемпионов

вчера, 15:30
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Голливудский актёр Мэттью МакКонахи пожелал «Челси» и своему соотечественнику Кристиану Пулишичу победы в финале Лиги чемпионов. Сегодня лондонский клуб сыграет в главном матче турнира против «Манчестер Сити».

«Челси»! Удачи в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», парень [Пулишич]. Америка, МЛС и все в ФК «Остин» [клуб из Техаса] болеют за тебя. Итак, Пулишич и остальные игроки «Челси». Вы выходите на поле, и вы знаете, что собираетесь сделать. Выиграйте этот трофей.

Напомним, что МакКонахи известен по ролям в фильмах «Линкольн для адвоката», «Мад», «Киллер Джо», «Далласский клуб покупателей», «Супер Майк», «Интерстеллар» и «Джентльмены». В 2014 году актёр получил премию «Оскар» и «Золотой глобус» за роль в драме «Далласский клуб покупателей».

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Все комментарии
bublikyo
bublikyo
вчера в 19:41
Ну если уж Маконаги за Челси, то они точно победят
allemz
allemz ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 16:22
Да, весь CFG, раскинутый по всему миру, чего уж там
311
311
вчера в 16:18
МакКонахи наш парень!)
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 16:15
Почему это МЛС будет болеть за Челси? Как минимум, Нью-Йорк Сити будет точно за МС.
allemz
allemz
вчера в 16:05
Боря Моисеев что-то запаздывает со своим обращением, его душевные искры зарядили бы соотечественника и его детище, приятно же когда от своих
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:52
Желание и пожелания это хорошо только с возможностями будут проблемы.
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
вчера в 15:51
Какое счастье, какая радость в душе!
Я потрясен новостью, как и весь футбольный мир.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:33
Я тоже желаю им удачи
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