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вчера, 15:30

Голливудский актёр Мэттью МакКонахи пожелал «Челси» и своему соотечественнику победы в финале Лиги чемпионов. Сегодня лондонский клуб сыграет в главном матче турнира против «Манчестер Сити».

«Челси»! Удачи в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», парень [Пулишич]. Америка, МЛС и все в ФК «Остин» [клуб из Техаса] болеют за тебя. Итак, Пулишич и остальные игроки «Челси». Вы выходите на поле, и вы знаете, что собираетесь сделать. Выиграйте этот трофей.

Напомним, что МакКонахи известен по ролям в фильмах «Линкольн для адвоката», «Мад», «Киллер Джо», «Далласский клуб покупателей», «Супер Майк», «Интерстеллар» и «Джентльмены». В 2014 году актёр получил премию «Оскар» и «Золотой глобус» за роль в драме «Далласский клуб покупателей».