Галлиани: «Аллегри готов тренировать лучшие 3-4 клуба Европы»

Бывший генеральный директор «Милана» Адриано Галлиани прокомментировал возвращение Массимилиано Аллегри на пост главного тренера «Ювентуса».
Аллегри — тренер, который готов тренировать лучшие 3-4 клуба Европы. Он шел правильным путем, чтобы добраться до вершины. Он не родился профессором, он им стал, и я не верю во врожденный талант.
Школа полезна: иметь талант — это здорово, но практика имеет решающее значение. Сегодня Макс — полноценный тренер, который отлично знает свое дело. Аллегри мог пойти куда угодно, но он выбрал «Ювентус». И это его право.
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Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1259565/galliani-adriano-yuventus
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В случае возврата повторная отправка призов не осуществляется
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Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера "Для призеров". В анкете в поле "приз" обязательно укажите, какой приз вы выбрали, если заняли с 1-е по 10-е место в группе Льва Яшина. В случае, если приз указан не будет, то его выбор на усмотрение администрации.
На один адрес отправляется не более одного приза за один месяц конкурса (т.е. более одного только в том случае, если пользователь попал в призеры в разные месяцы).
В случае возврата повторная отправка призов не осуществляется
https://www.soccer.ru/game?from=tab