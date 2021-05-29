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Галлиани: «Аллегри готов тренировать лучшие 3-4 клуба Европы»

вчера, 11:15

Бывший генеральный директор «Милана» Адриано Галлиани прокомментировал возвращение Массимилиано Аллегри на пост главного тренера «Ювентуса».

Аллегри — тренер, который готов тренировать лучшие 3-4 клуба Европы. Он шел правильным путем, чтобы добраться до вершины. Он не родился профессором, он им стал, и я не верю во врожденный талант.

Школа полезна: иметь талант — это здорово, но практика имеет решающее значение. Сегодня Макс — полноценный тренер, который отлично знает свое дело. Аллегри мог пойти куда угодно, но он выбрал «Ювентус». И это его право.

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 12:56
Галлиани: «Аллегри готов тренировать лучшие 3-4 клуба Европы»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1259565/galliani-adriano-yuventus

Одновременно?
dzvinka
dzvinka
вчера в 12:47
так а че он тогда в Юве опять пошел? в клуб третьего десятка)))
swed27
swed27
вчера в 12:18
Аллегри не один трофей с Ювентусом завоевал Ему и карты в руки
Бубнин
Бубнин
вчера в 12:01
Лучше уж один какой-нибудь.
juvenale
juvenale ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 11:34
Степа а что ты выиграл
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 11:33
Посмотрим, что добьется с Юве
jobss
jobss ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 11:26, ред.
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Брулин
Брулин
вчера в 11:19
Добрый день господа ! Мой приз тоже где то затерялся за прошлый месяц( за апрель как победителю групы)! Правда я с Украины может в этом и проблема?!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:16
Ну ничего себе.
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