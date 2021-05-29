Галлиани: «Аллегри готов тренировать лучшие 3-4 клуба Европы»

Бывший генеральный директор «Милана» Адриано Галлиани прокомментировал возвращение на пост главного тренера «Ювентуса».

Аллегри — тренер, который готов тренировать лучшие 3-4 клуба Европы. Он шел правильным путем, чтобы добраться до вершины. Он не родился профессором, он им стал, и я не верю во врожденный талант.

Школа полезна: иметь талант — это здорово, но практика имеет решающее значение. Сегодня Макс — полноценный тренер, который отлично знает свое дело. Аллегри мог пойти куда угодно, но он выбрал «Ювентус». И это его право.