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Ван Перси: «Зиеш должен играть гораздо большую роль в „Челси“»

вчера, 12:22

Бывший нападающий «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси считает, что главный тренер «Челси» Томас Тухель не до конца раскрывает потенциал полузащитника Хакима Зиеша.

На самом деле очень жаль, что творческий потенциал таких игроков, как Зиеш, Пулишич и Ковачич, которых я считаю блестящими футболистами, не выражается. Ковачич — их двигатель и плеймейкер. Зиеш также обладает этими качествами, но играет выше. Я считаю, что Зиеш должен играть гораздо большую роль в команде. Сейчас он постоянно пытается пробиться в состав, играя на разных позициях. Но ведь не так уж сложно найти для такого творческого игрока хорошую позицию, верно?

Стоит отметить, что Зиеш не собирается покидать «Челси» и намерен бороться за место в составе.

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sv_1969
sv_1969
вчера в 14:00
Ещё один советчик
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:26
Воо же ещё один знаток ,видети ли Перси лучше знает чем Тухель, как и что делать с Зиешем .
ДСА
ДСА
вчера в 12:26
На главную роль не тянет, будет играть в подтанцовке.
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