Ван Перси: «Зиеш должен играть гораздо большую роль в „Челси“»

Бывший нападающий «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» считает, что главный тренер «Челси» не до конца раскрывает потенциал полузащитника .

На самом деле очень жаль, что творческий потенциал таких игроков, как Зиеш, Пулишич и Ковачич, которых я считаю блестящими футболистами, не выражается. Ковачич — их двигатель и плеймейкер. Зиеш также обладает этими качествами, но играет выше. Я считаю, что Зиеш должен играть гораздо большую роль в команде. Сейчас он постоянно пытается пробиться в состав, играя на разных позициях. Но ведь не так уж сложно найти для такого творческого игрока хорошую позицию, верно?