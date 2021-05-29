Рамирес: «Канте может выиграть „Золотой мяч“, если победит в ЛЧ и на Евро»

Бывший полузащитник «Челси» Рамирес считает, что сможет побороться за «Золотой мяч».

Канте очень спокойный, всегда тихий. Он необыкновенный игрок. Он играет на каждом сантиметре поля. В защите, в центре, в атаке, по флангам. Он один из лучших в мире. То, как он играет, впечатляет.

Он может оказаться в тройке претендентов на «Золотой мяч». Но опорному полузащитнику сложно выиграть эту награду. Если бы он выиграл Лигу чемпионов и Евро-2020, то мог бы заслуженно получить «Золотой мяч».