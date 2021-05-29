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Рамирес: «Канте может выиграть „Золотой мяч“, если победит в ЛЧ и на Евро»

вчера, 12:43

Бывший полузащитник «Челси» Рамирес считает, что Нголо Канте сможет побороться за «Золотой мяч».

Канте очень спокойный, всегда тихий. Он необыкновенный игрок. Он играет на каждом сантиметре поля. В защите, в центре, в атаке, по флангам. Он один из лучших в мире. То, как он играет, впечатляет.

Он может оказаться в тройке претендентов на «Золотой мяч». Но опорному полузащитнику сложно выиграть эту награду. Если бы он выиграл Лигу чемпионов и Евро-2020, то мог бы заслуженно получить «Золотой мяч».

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Все комментарии
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 13:23
Канте очень хорош. Благодаря ему Челси прошёл Реал. Разрушает, создаёт, бьёт - может всё. Где-то может показаться, что играет несколько неуклюже, иногда ошибается - в обоих матчах против Реала в самом начале каждой из игр обрезал партнёров, даря мяч сопернику - но сам же всё исправит и сверху доложит в общую копилку.
Если Челси победит сегодня и Канте внесёт ощутимый вклад в это, то даже без учёта Евро, француз должен быть в числе главных соискателей ЗМ, если не самым главным.
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 13:02
Последним опорником, бравшим ЗМ, был Маттеус 30 лет назад, однако, при всем уважении к Канте, немец был более разносторонним.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 12:48
Не кто ему не даст ЗМ. Дадут опять распиареному гному.
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:47
Трудно опорному это сделать
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