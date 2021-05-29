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Кассано: «Единственный вариант для Конте — это „Реал“. Зидану подходит ПСЖ»

вчера, 16:24

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о будущем Антонио Конте, который покинул «Интер».

У Конте всегда были проблемы после нескольких лет в клубах, которые он тренировал. Не может быть совпадением, что всё всегда заканчивается именно так [Конте уходит из команд из-за конфликтов].

По моему мнению, единственный вариант для Конте — это «Реал». Он проделал хорошую работу в «Интере», проведя неплохой первый сезон и выиграв чемпионат во втором сезоне. Я не думаю, что Конте может возглавить в ПСЖ, потому что у них нет подходящих игроков для его стиля футбола, у них нет футбольного менталитета, как у Конте. Но Зидан идеально подходит для ПСЖ.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:56
Конте тренер с характером
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:27
У Конте всё получится в Реале.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:27
Кто заплатит туда и пойдёт, что тут гадать !!!
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