Кассано: «Единственный вариант для Конте — это „Реал“. Зидану подходит ПСЖ»

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о будущем Антонио Конте, который покинул «Интер».
У Конте всегда были проблемы после нескольких лет в клубах, которые он тренировал. Не может быть совпадением, что всё всегда заканчивается именно так [Конте уходит из команд из-за конфликтов].
По моему мнению, единственный вариант для Конте — это «Реал». Он проделал хорошую работу в «Интере», проведя неплохой первый сезон и выиграв чемпионат во втором сезоне. Я не думаю, что Конте может возглавить в ПСЖ, потому что у них нет подходящих игроков для его стиля футбола, у них нет футбольного менталитета, как у Конте. Но Зидан идеально подходит для ПСЖ.