Кассано: «Единственный вариант для Конте — это „Реал“. Зидану подходит ПСЖ»

Бывший нападающий сборной Италии поделился мнением о будущем , который покинул «Интер».

У Конте всегда были проблемы после нескольких лет в клубах, которые он тренировал. Не может быть совпадением, что всё всегда заканчивается именно так [Конте уходит из команд из-за конфликтов].