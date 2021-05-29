Руй Витория поддержал игроков «Манчестер Сити» перед финалом ЛЧ

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вчера, 21:36

Главный тренер московского «Спартака» на своей странице в инстаграме поддержал игроков «Манчестер Сити» перед финалом Лиги чемпионов с «Челси».

Вперёд Эдерсон, Рубен Диаш, Жоау Канселу и Бернарду Силва! С вашими амбициями, уверенностью и скромностью вы всегда будьте победителями, будьте собой!

Витория тренировал Эдерсона и Диаша в «Бенфике». Канселу и Силва также играли за португальский клуб.