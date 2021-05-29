Руй Витория поддержал игроков «Манчестер Сити» перед финалом ЛЧ

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория на своей странице в инстаграме поддержал игроков «Манчестер Сити» перед финалом Лиги чемпионов с «Челси».
Вперёд Эдерсон, Рубен Диаш, Жоау Канселу и Бернарду Силва! С вашими амбициями, уверенностью и скромностью вы всегда будьте победителями, будьте собой!
Витория тренировал Эдерсона и Диаша в «Бенфике». Канселу и Силва также играли за португальский клуб.
Да и Сандро Шварц, наверняка где-то что-то накарябал...
А то Руй то, Руй это... Про него уже больше упоминаний чем про Мухина 😂️
Да и Сандро Шварц, наверняка где-то что-то накарябал...
А то Руй то, Руй это... Про него уже больше упоминаний чем про Мухина 😂️