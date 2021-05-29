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Руй Витория поддержал игроков «Манчестер Сити» перед финалом ЛЧ

вчера, 21:36
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Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория на своей странице в инстаграме поддержал игроков «Манчестер Сити» перед финалом Лиги чемпионов с «Челси».

Вперёд Эдерсон, Рубен Диаш, Жоау Канселу и Бернарду Силва! С вашими амбициями, уверенностью и скромностью вы всегда будьте победителями, будьте собой!

Витория тренировал Эдерсона и Диаша в «Бенфике». Канселу и Силва также играли за португальский клуб.

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Все комментарии
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 22:59
на челси ставка играет пока😄
Dima salev
Dima salev
вчера в 22:55
Плохо в том что челси вторым номером играет это опасный контраатака для Сити
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:54
Пока что не помогает, Сити сливает после первого 0-1! А Тухель Лучший!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:43
Значит тарасовка за МС.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 22:38
Тухель посильнее будет !
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 22:36
Короче , Спартак это просто для денег ...
sir_Alex
sir_Alex ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 22:11
Ну, не все 😉
Baggio R.
Baggio R. ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 21:46
Скорее за бывших подопечных и соотечественников.
particular
particular
вчера в 21:44
Почему-то нет сообщений о том, как, кого и где поддержал Игорь Черевченко...
Да и Сандро Шварц, наверняка где-то что-то накарябал...
А то Руй то, Руй это... Про него уже больше упоминаний чем про Мухина 😂️
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:44
Вот это тренер у Спартака, это вам не Семак с его Азмуном
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 21:43
Ну, всё, все спартачи сегодня за МС болеть будут!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:40
Руй за Сити топит!
Мысыктар
Мысыктар
вчера в 21:39
Пусть победит сильнейший..
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