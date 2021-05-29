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Пулишич — первый американец, сыгравший в финале Лиги чемпионов

вчера, 23:48
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Челси» противостоит «Манчестер Сити» (1:0, второй тайм) в финальном матче Лиги чемпионов.

На 66-й минуте встречи вместо Тимо Вернера на поле вышел Кристиан Пулишич.

УЕФА сообщает, что Пулишич стал первым американским футболистом, сыгравшим в финале Лиги чемпионов.

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Все комментарии
протон1
протон1 ответ jobss (раскрыть)
сегодня в 15:26
я честно не знаю эти тонкости. я ваще в этом ноль. что откуда вставить. не знал я. я спросил а можно игру показать финал. с ютуба. сказли можно.
протон1
протон1 ответ jobss (раскрыть)
сегодня в 15:25
блиин. а че этот леха мне молодец еще написал. в общем если я буду с английских например сайтов вставлять пойдет?
jobss
jobss ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 15:23
ваш ролик был с телеканала матч тв, следовательно попадает
5. Нарушения

5.1 Факт нарушения определяет модератор. Виды нарушений:

размещение видео с российских телеканалов (у сайта нет на это прав)
протон1
протон1 ответ jobss (раскрыть)
сегодня в 15:21
то есть я не нарушил пока что правила 5.1?
jobss
jobss ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 15:18
с ютуба можно, за исключением роликов, которые относятся к российским телеканалам, где, например, есть логотип канала
протон1
протон1 ответ jobss (раскрыть)
сегодня в 15:15
мне сказали что с ютуба можно. лёха тут есть один ник его. он сказал я кинул.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:38
Попал в историю американского футбола.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 06:45
С почином Пулишича!
jobss
jobss ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 06:38
Видео с российских телеканалов запрещены, пункт правил 5.1
https://www.soccer.ru/rules
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:10
Не только сыграл но и выиграл
ДСА
ДСА
сегодня в 06:07
Теперь в Америке считают, что Челси выиграл именно благодаря ему.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:14
Долго же американцы до финала ЛЧ добирались.
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
сегодня в 02:03
А Зинченко вроде второй украинец после Шевы ,сыграл в финале ,да пусть меня поправят,не понравился жест Зины ,никто медаль не снял ,а он снял ,расстроился ,а то развели олений хоровод ,куда только Зину не просили привезти кубок ЛЧ ,и в Уфу ,и в Киев ,и в Донецк ,наобещал в три короба всем ,спал и видел.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 01:21
Можно вполне.
протон1
протон1
сегодня в 01:21
стадиоон заполнен не на 60 процентов. как говрили ту . а на 35 . я посчитал по скамейкам
протон1
протон1
сегодня в 01:19, ред.
а сюда можно обзор скинуть финала с ютуба?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:07
Всё когда-то бывает первым.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:04
Мои поздравления Кристиан !!! С ПОБЕДОЙ ЧЕЛСИ !!!
1bear
1bear
сегодня в 00:01
поздравления всему многонациональному американскому народу
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