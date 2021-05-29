Пулишич — первый американец, сыгравший в финале Лиги чемпионов

«Челси» противостоит «Манчестер Сити» (1:0, второй тайм) в финальном матче Лиги чемпионов.
На 66-й минуте встречи вместо Тимо Вернера на поле вышел Кристиан Пулишич.
УЕФА сообщает, что Пулишич стал первым американским футболистом, сыгравшим в финале Лиги чемпионов.
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5. Нарушения
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размещение видео с российских телеканалов (у сайта нет на это прав)
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https://www.soccer.ru/rules