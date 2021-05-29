Последние 7 команд, дебютировавших в финале ЛЧ, потерпели поражение

Сегодня «Манчестер Сити» впервые в своей истории сыграет в финале Лиги чемпионов.
Последние 7 клубов, которые дебютировали в финале ЛЧ, потерпели поражение. «Валенсия» (0:3 против «Реала» в 2000 году), «Байер» (1:2 против «Реала» в 2002 году), «Монако» (0:3 против «Порту» в 2004 году), «Арсенал» (1:2 против «Барселоны» в 2006 году), «Челси» (1:1 и 5:6 по пенальти против «Манчестер Юнайтед» в 2008 году), «Тоттенхэм» (0:2 против «Ливерпуля» в 2019 году) и ПСЖ (0:1 против «Баварии» в 2020 году) не сумели выиграть Лигу чемпионов, впервые оказавшись в финале.
Ждем финала, ну а о статистике позже порассуждаем.
Всем здоровья.
Ждем финала, ну а о статистике позже порассуждаем.
Всем здоровья.