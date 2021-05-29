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Последние 7 команд, дебютировавших в финале ЛЧ, потерпели поражение

вчера, 15:15
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Сегодня «Манчестер Сити» впервые в своей истории сыграет в финале Лиги чемпионов.

Последние 7 клубов, которые дебютировали в финале ЛЧ, потерпели поражение. «Валенсия» (0:3 против «Реала» в 2000 году), «Байер» (1:2 против «Реала» в 2002 году), «Монако» (0:3 против «Порту» в 2004 году), «Арсенал» (1:2 против «Барселоны» в 2006 году), «Челси» (1:1 и 5:6 по пенальти против «Манчестер Юнайтед» в 2008 году), «Тоттенхэм» (0:2 против «Ливерпуля» в 2019 году) и ПСЖ (0:1 против «Баварии» в 2020 году) не сумели выиграть Лигу чемпионов, впервые оказавшись в финале.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:57
Думаю Сити не забьёт ни единого гола
Elliada
Elliada
вчера в 19:58
Сити это не те неудачники
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:13
Любая традиция, серия или закономерность, кому как нравится, когда-то заканчивается. Возможно сегодня, как раз тот день, когда "заклятье дебютанта финала ЛЧ будет снято. Так же, как была прервана пять лет назад Мадридским Реалом другая закономерность, в течении двадцати пяти лет ни одной команде не удавалось повторить свой успех в ЛЧ два раза подряд, но рекордсмен по владению этим трофеем сумел установить и другой рекорд,выиграв его сразу три раза подряд.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:06
Очень интересная статистика. Но ведь рано или поздно кто должен нарушить эту печальную традицию для дебютантов финала. Может сегодня это и произойдет??? Не сегодня так в следующий раз , ведь все серии когда то заканчиваются.
Ждем финала, ну а о статистике позже порассуждаем.
Всем здоровья.
allemz
allemz
вчера в 15:43
Аве, Мансур! Идущие на смерть приветствуют тебя!
1bear
1bear
вчера в 15:17
МС сломает сегодня эту статистику
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