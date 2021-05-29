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Все финалы ЛЧ, где работали испанские судьи, завершались серией пенальти

вчера, 16:41
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Сегодня «Манчестер Сити» сыграет против «Челси» в финале Лиги чемпионов. Главным арбитром встречи будет испанец Матеу Лаос.

Это третий случай в истории турнира (с 1992 года), когда испанский рефери обслуживает финальную встречу ЛЧ. До этого испанские судьи дважды работали на главном матче соревнования и дважды игры заканчивались серией пенальти.

В 1996 году «Ювентус» обыграл «Аякс» (1:1, 4:2 по пенальти), матч обслуживал Мануэль Диас Вега. А в 2005 году «Ливерпуль» одержал победу над «Миланом» (3:3, 3:2 в серии пенальти), матч обслуживал Мануэль Мехуто Гонсалес.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:31
Матеу Лаос своей манерой судейством всегда привлекает к себе внимание, особенно его умение разговаривать с игроками во время матча и быть принципиальным в своих решениях. То что касается после матчевых пенальти то скорее всего с этим арбитрам дело до этого не дойдёт. В прошлом год ему доверили обслуживать полуфинал Лиги Чемпионов между Баварией и Порту матч тогда закончился со счётом 3-0. А уже в новом розыгрыше турнира бригаде арбитров во главе с Матеу Лаосом было доверенно обслуживание пяти матчей в четырёх из них он ставил пенальти вовремя матча, а в игре между Порту и Марсель Матеу поставил два пенальти. Так что скорее всего Лаос может и поставит пенальти, но во время матча, а не после окончания основного и дополнительного времени финальной игры между Манчестер Сити и Челси. И тем самым Матеу Лаос прервёт эту статистику Испанских арбитров в финалах Лиги Чемпионов. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:38
Я тоже думаю что будет ничья и пенальти
David Young
David Young
вчера в 17:29
Предположу что эта маленькая традиция будет прервана уже сегодня.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:07
    ДСА
    ДСА
    вчера в 16:54
    Тем непредсказуемее финал получится.
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