Все финалы ЛЧ, где работали испанские судьи, завершались серией пенальти

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вчера, 16:41

Сегодня «Манчестер Сити» сыграет против «Челси» в финале Лиги чемпионов. Главным арбитром встречи будет испанец Матеу Лаос.

Это третий случай в истории турнира (с 1992 года), когда испанский рефери обслуживает финальную встречу ЛЧ . До этого испанские судьи дважды работали на главном матче соревнования и дважды игры заканчивались серией пенальти.

В 1996 году «Ювентус» обыграл «Аякс» (1:1, 4:2 по пенальти), матч обслуживал Мануэль Диас Вега. А в 2005 году «Ливерпуль» одержал победу над «Миланом» (3:3, 3:2 в серии пенальти), матч обслуживал Мануэль Мехуто Гонсалес.