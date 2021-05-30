ГлавнаяНовостиЖеребьёвкиЛига чемпионов 2021/2022

«Зенит» попал в третью корзину при жеребьёвке ЛЧ из-за победы «Челси»

сегодня, 00:22
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Зенит» будет числиться в третьей корзине при жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

Напомним, что по регламенту в первую корзину жеребьевки в число сеяных команд включают чемпионов шести первых национальных лиг в таблице коэффициентов УЕФА — Англия, Испания, Италия, Германия, Франция и Португалия.

Также в первой корзине оказываются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Так как победу в финале Лиги чемпионов этого сезона одержал «Челси», место в первой корзине не освободилось, поэтому «Зенит» окажется в третьей корзине.

Все новости
«Монако» может сыграть со «Спартаком» в 3-м отборочном раунде ЛЧ
27 мая Комментарии28
Официально«Локомотив» назван хозяином поля финала Кубка России
23 апреля Комментарии11
Официально«Монако» сыграет с «Лионом» в 1/4 финала Кубка Франции
09 апреля Комментарии2
ОфициальноСтали известны результаты жеребьёвки 1/2 финала Кубка России
09 апреля Комментарии54
Жеребьёвка полуфиналов Кубка России состоится 9 апреля
08 апреля Комментарии4
Окончательные результаты отбора ЧМ-2022 от Европы. На кону 13 мест, в том числе – путёвка России
24 мартаСтанислав Горин в блоге Магический шарКомментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
сегодня в 15:11
без разницы с какой корзины мячи подавать
Project Pandora
Project Pandora ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 14:05, ред.
    112910415
    112910415
    сегодня в 14:01
    спасает только отсутствие задач ...
    abramjan
    abramjan
    сегодня в 13:44
      морозз
      морозз
      сегодня в 13:37
      Походу у Миллера на газопроводе приключилась авария не способствующая выбору хорошей корзины!
      rubinovyi2
      rubinovyi2
      сегодня в 13:30
      Третья корзина?Это заговор...)))
      valt134
      valt134
      сегодня в 12:36
        valt134
        valt134
        сегодня в 12:34
          ABir
          ABir ответ bayern-cobra (раскрыть)
          сегодня в 12:31
          Я имел ввиду вторую корзину
          bublikyo
          bublikyo
          сегодня в 12:30
          Очевидный Вильярреал с 1й корзины для Зенитушки
          Нектофбане
          Нектофбане
          сегодня в 12:28
          а какая разница!!!! хоть первая, хоть десятая!!! сирожа семак всё равно не ставить задач на выход !!!!!
          Юрий Сенатов 1
          Юрий Сенатов 1
          сегодня в 12:17
          Уровень футбола во всём мире, в том числе Европы, настолько вырос за последнее десятилетие, что даже место в первой корзине не гарантирует успеха в группе. По этой причине нам всем должен быть безразличным факт попадания "Зенита" в ту или иную корзину.
          aventure61
          aventure61
          сегодня в 11:54
            АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
            АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответ viv (раскрыть)
            сегодня в 11:48
            как не крути ,а итог все равно будет один
            ошалевший
            ошалевший
            сегодня в 11:41
              edubokom
              edubokom
              сегодня в 11:38
              Зато у них потребительская корзина одна из лучших в мире
              АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
              АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
              сегодня в 11:35
              это классно все по чесноку какой рейтинг такая и корзинка
              хотя разницы нет какая корзина итог один
              Обезжиренный
              Обезжиренный
              сегодня в 11:30
              Числиться и присутствовать - доля и участь
              berda2003
              berda2003
              сегодня в 11:29
              вот если бы можно было продать место в ЛЧ локо - мечта всего зенита...
              Ангел неБесГрешен
              Ангел неБесГрешен ответ Project Pandora (раскрыть)
              сегодня в 11:27
              Так попробуй для себя определить и озвучить слабейшие клубы каждой корзины, а мы проверим точность прогноза. А то многие Боруссию или Лацио за клубы уже не считают.
              А Лион с Лейпцигом два года назад в полуфинале играли, они тоже слабейшие были.
              Проще всего ПОСЛЕ жеребьёвки объявить соперников Зенита ноунеймами, купленными Газпромом.
              Союзник противников
              Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
              сегодня в 11:04
              Как "никаких целей"??? А распил плюс пополнения из казны УЕФА,которую пополняет ГАЗПРОМ? Ну да,комбинация сложная ,но безотказная и надёжная,никакая налоговая не подкопается!
              Союзник противников
              Союзник противников
              сегодня в 11:02
              "Зениту" всё равно-Кр...Ой!,-финал ЛЧ наш!
              Project Pandora
              Project Pandora
              сегодня в 11:01
              Если Газпром останется спонсором ЛЧ, то вангую, что зенит снова будет играть с самыми слабейшими из возможных соперников. Обозначьте для себя объективно два самых слабых клуба из каждой корзины и вот они, соперники зенита. Я делаю такое заявление исключительно на основании всех предыдущих сезонов, когда зенит играл в ЛЧ во времена её спонсорства Газпромом, а не потому, что я терпеть не могу эту команду. ( И да, терпеть не могу).
              makkie
              makkie
              сегодня в 10:42
              Прекрасно же!

              Хватит Зениту уже в лёгких группах играть, пусть сразятся с условной Баварией, Ливерпулем или Реалом. Всё равно никаких целей на ЛЧ не ставят ))
              MNU
              MNU
              сегодня в 10:36
              Зениту главное участие. Они походу не собираются выйти из группу
              Ballon dOr1984
              Ballon dOr1984
              сегодня в 10:32
              нормалёк, уже смешно )
              Ironigor
              Ironigor ответ johncamp (раскрыть)
              сегодня в 10:22
              Вы филолог или просто ...
              d_fincher
              d_fincher ответ viv (раскрыть)
              сегодня в 10:16
              для команды Семака любой окажется грандом. благо, Сергей утверждает, что задачи выйти из группы ЛЧ перед ним не стоит.
              Брулин
              Брулин
              сегодня в 10:15
              Пусть болелы Зенита не обижаются, но это по делу. Не должен в 1-ю корзину попадать клуб, дважды занимающий 4-е место в своей группе. Да и игрокам / тренерам будет проще. Сейчас от них никто не будет требовать выхода из группы
              lotsman
              lotsman ответ oFANATo (раскрыть)
              сегодня в 10:01
              Медаль отчеканили, по этому поводу?
              Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
              Отправить
               
              Rambler's Top100