«Зенит» попал в третью корзину при жеребьёвке ЛЧ из-за победы «Челси»

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сегодня, 00:22

«Зенит» будет числиться в третьей корзине при жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

Напомним, что по регламенту в первую корзину жеребьевки в число сеяных команд включают чемпионов шести первых национальных лиг в таблице коэффициентов УЕФА — Англия, Испания, Италия, Германия, Франция и Португалия.

Также в первой корзине оказываются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Так как победу в финале Лиги чемпионов этого сезона одержал «Челси», место в первой корзине не освободилось, поэтому «Зенит» окажется в третьей корзине.