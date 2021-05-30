«Зенит» попал в третью корзину при жеребьёвке ЛЧ из-за победы «Челси»

«Зенит» будет числиться в третьей корзине при жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
Напомним, что по регламенту в первую корзину жеребьевки в число сеяных команд включают чемпионов шести первых национальных лиг в таблице коэффициентов УЕФА — Англия, Испания, Италия, Германия, Франция и Португалия.
Также в первой корзине оказываются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Так как победу в финале Лиги чемпионов этого сезона одержал «Челси», место в первой корзине не освободилось, поэтому «Зенит» окажется в третьей корзине.
хотя разницы нет какая корзина итог один
хотя разницы нет какая корзина итог один
А Лион с Лейпцигом два года назад в полуфинале играли, они тоже слабейшие были.
Проще всего ПОСЛЕ жеребьёвки объявить соперников Зенита ноунеймами, купленными Газпромом.
А Лион с Лейпцигом два года назад в полуфинале играли, они тоже слабейшие были.
Проще всего ПОСЛЕ жеребьёвки объявить соперников Зенита ноунеймами, купленными Газпромом.
Хватит Зениту уже в лёгких группах играть, пусть сразятся с условной Баварией, Ливерпулем или Реалом. Всё равно никаких целей на ЛЧ не ставят ))
Хватит Зениту уже в лёгких группах играть, пусть сразятся с условной Баварией, Ливерпулем или Реалом. Всё равно никаких целей на ЛЧ не ставят ))