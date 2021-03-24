Окончательные результаты отбора ЧМ-2022 от Европы. На кону 13 мест, в том числе – путёвка России

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вчера, 20:19

Будет весело, Левандовски сыграет против Англии, Бэйл – против Бельгии.

Отбор на чемпионат мира сложнее, чем на европейское первенство. И из-за сроков проведения – сборную России ждут три матча за шесть дней, причем в разных странах. И из-за конкуренции, ведь прямую путевку даст только победа в группе. Давно стоило расширить количество участников ЧМ , но африканцы сразу захотят больше путевок, хотя их логично было отдавать по рейтингу ФИФА – европейских сборных на вершине много. Зато отбор будет невероятно интересным из-за своей сложности.

В первой группе фаворит очевиден – португальцы с Роналду, но вспомните, как они играют отдельные отборы. Сербия вдохновлена победой над Россией после неудачного выступления в Лиге Наций. Ирландцы пролетели мимо Евро-2020, поэтому будут цепляться за второе место.

В группе «В» фаворит тоже очевиден – испанцы Луиса Энрике, но шведы хороши не только благодаря возвращению в состав Ибрагимовича. А вот грекам и грузинам, похоже, не повезло – вместе с крепкой сборной Косово будут кусать шведов, но вряд ли окажутся выше второго места.

Прогноз: первые места – Португалия и Испания, вторые – Сербия и Швеция.

Группа «С» — крепкая, ведь швейцарцы умеют навязать борьбу фавориту. А если не получается – могут пойти на уловки, как в случае с матчем против Украины в Лиге Наций. Команда Манчини – фаворит, но даже северные ирландцы не так плохи, умеют воевать за очки. Будет жарко.

В четвертой по счету группе есть однозначный фаворит – чемпионы мира из Франции. Сегодня они могут нанести украинцам очередное поражение, но Шевченко помнит матч, в котором его команду выкосил коронавирус и попытается отомстить. Финны и боснийцы – соперники Украины в борьбе за вторую строчку.

Прогноз: первые места – Италия и Франция, вторые – Швейцария и Украина.

Бельгия – первая сборная в рейтинге ФИФА . Даже если на днях Уэльс отберет у них очки, то потом отыграются и займут первое место в группе. Но дальше будет интересная борьба. Белорусы вряд ли сломают валлийцев и чехов, но вот между сборными Бэйла и Соучека развернется настоящая война за вторую строчку.

В группе «F» все еще веселее, ведь это первый квартет без очевидного фаворита. А еще с шестью участниками, что увеличивает математические шансы на осечку. Датчане, австрийцы и шотландцы – равные соперники, а у Израиля есть сильный форвард, вернувшийся из Китая в Европу, и заигравший в ПСВ . Четыре кандидата на две путевки.

Прогноз: первые места — Бельгия и Австрия, Чехия и Дания – вторые.

Уже сегодня турки и голландцы выяснят отношения. Но один матч в такой сложной группе, где Промес против Чалханоглу и Холанда, ничего не решит. Да и Черногория не такая уж слабая команда. Нидерландам не стоит забывать, как пролетели мимо двух крупных турниров. Уход Кумана и травма Ван Дейка ударили по ним очень сильно.

А по хорватам, есть надежда, ударят словаки и словенцы в интересах сборной России. Команде Черчесова надо стартовать с победы над Мальтой, но дальше будут невероятно сложные испытания. Кипр дома может обыграть любого в этой группе, так что один пункт может отделить от прямого выхода на ЧМ -2022. Или от второго места.

Прогноз: первые места – Нидерланды и Хорватия, вторые – Норвегия и Россия.

В этом блоке соперников выделяются противостояния сразу тройки крутых команд – у Англии три состава, у поляков есть лучший игрок мира прямо сейчас, а у венгров – перспективный состав, сложность которого на себе проверила сборная России. С ними непросто. Хотя те же албанцы тоже не будут сдаваться – всем будет сложно, даже англичанам.

Еще одна группа команд, где есть фаворит – немцы, но Лёв неслучайно уходит летом. Нужны новые идеи. Результаты зависят от выбора главного тренера. Убедят Флика – получат не просто дежурное первое место, но и уверенный футбол. Румыны и исландцы неплохого играют, но у Лёва слишком сильный состав. Перестановки и эксперименты вряд ли отбросят немцев ниже первой строчки.

Прогноз: первые места – Англия и Германия, вторые – Польша и Исландия.

Кем будут десять команд, что пройдут на турнир напрямую?

Исходя из прогноза, ждем на турнире в Катаре фаворитов. А именно Англию, Германию, Нидерланды и Бельгию. Плюс Италию, Францию, Португалию и Испанию. Кроме этих восьми сборных, также крепких представителей второго эшелона – хорватов и австрийцев, если обыграют крепкую команду Дании.

Как выберут еще троих участников от Европы?

А вот тут – сложный путь. Десять сборных, что финишируют на вторых местах в своих группах, дополнят двумя представителями Лиги Наций. Получится 12 сборных, которые разделят на три группы по четыре команды. Затем в каждой определят всего по одному победителю.

Ждем в этой мясорубке сербов и шведов, швейцарцев и украинцев, датчан и чехов, норвежцев и россиян, а также поляков и исландцев. Также надо добавить Уэльс и Венгрию. Как видите, слишком много крутых сборных, из которых сразу девять никуда не поедут.

Хотелось бы, чтобы Черчесов оказался в списке трех счастливчиков, а вот назвать еще две команды, что со второго места запрыгнут так высоко, определить крайне сложно. Возможно, если ставить на прорыв, пора доверять Эдегору и Холанду – могут удивить, если тренерский штаб не подведет. Также выделяются украинцы, поляки и чехи.

Европа точно потеряет много крутых команд, так что той же сборной России лучше ставить на борьбу за первое место. Если допустить плей-офф, то надо пройти соперников уровня Польши и Дании, Швейцарии и Швеции, Сербии и Норвегии. Лучше не доводить до таких торгов с удачей, поскольку слишком сложный путь и слишком мало будет времени на адекватную подготовку.

Четвертый, пятый и шестой тур, как и первые три, проведут за шесть дней в сентябре. Потом будут спаренные туры в октябре и ноябре 2021 года, то есть десять сборных определят свою судьбу до конца года. Желаем команде Черчесова оказаться в их числе, ведь все-таки на жребий жаловаться грех.

Могли получить в соперники Испанию и Швецию, или Англию и Польшу – тогда шансы на вторую строчку упали бы еще сильнее. Хотя пока никаких гарантий, ведь Словения и Словакия намного сильнее, чем хотелось бы. Не будет тут простых прогулок для команд уровня России. И больших сенсаций может не быть, ведь фавориты хотят на турнир в Катар и обладают роскошными составами.

До конца марта сыграют между собой Бельгия против Уэльса, Франция против Украины, Германия против Исландии, а Англия против Польши. И это не все интересные поединки, ведь есть еще матч Сербии против Португалии, или поединок Чехии против Бельгии. Будет резкий старт, важно не отставать.