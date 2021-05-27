«Монако» может сыграть со «Спартаком» в 3-м отборочном раунде ЛЧ

«Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы (1:1, 11:10 — пен.) и вышел в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона.
Таким образом, финишировавший третьим в чемпионате Франции «Монако» начнёт выступления в ЛЧ с 3-го раунда квалификации и на этой стадии может сыграть против «Спартака». При жеребьёвке клуб Александра Головина будет в числе сеяных, а «Спартак» — несеяных.
а тут еще и Великий Монако пройдется по их головам.....ужас....
а тут еще и Великий Монако пройдется по их головам.....ужас....
Как бы в Европе играем, под одним знаменем...
Как бы в Европе играем, под одним знаменем...
И вот серебряный призёр. Чудо команда уборщиц. И сразу похоронные заявления.
И вот серебряный призёр. Чудо команда уборщиц. И сразу похоронные заявления.