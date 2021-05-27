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«Монако» может сыграть со «Спартаком» в 3-м отборочном раунде ЛЧ

вчера, 01:24

«Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы (1:1, 11:10 — пен.) и вышел в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона.

Таким образом, финишировавший третьим в чемпионате Франции «Монако» начнёт выступления в ЛЧ с 3-го раунда квалификации и на этой стадии может сыграть против «Спартака». При жеребьёвке клуб Александра Головина будет в числе сеяных, а «Спартак» — несеяных.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ mor57 (раскрыть)
вчера в 14:26
И после этой игры Руй пойдёт на руй
mat73
mat73
вчера в 13:49
Какая разница кто? - главное играть и выигрывать надо!
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ mor57 (раскрыть)
вчера в 12:20
Да я смотрю ты больше зациклился на уборщицах, без Спартака и дня не прооводишь
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 12:18
Монако будет доволен таким жребием.
mor57
mor57
вчера в 11:53
у них и так трагедия - единственная уборщица уволилась,
а тут еще и Великий Монако пройдется по их головам.....ужас....
Брулин
Брулин
вчера в 11:18
Когда вижу Монако Головина, Аталанта Миранчука, особенно если уменьшительно-ласкательные имена еще стоят, начинают кровоточить глаза)
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 10:17
Всë, кина не будет
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 10:08
Головин накидает мячей спартаку.
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:58
Спартак скорее всего вылетит от первого же соперника в квалификации, если Витория резко не преобразит игру команды. В концовке чемпионата Спартак смотрелся уныло.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:42
Слюна и желчь завистников СПАРТАКА опять скатывается со слюнявчиков....

Как бы в Европе играем, под одним знаменем...
swed27
swed27
вчера в 09:42
Если жребий их сведет - будет здорово
Честный Зритель
Честный Зритель
вчера в 09:40, ред.
Да Спартаку с любым соперником кирдык...Уфе три ноль прос али , с химками судья вытащил, с ахматом ничейка...был бы оборонительный локо в ЛЧ еще были бы шансы ...а это тут все ясно...еще и смена тренера...
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
вчера в 09:12
    SHMEL
    SHMEL ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    вчера в 08:26
    Да не переживай ты так, он вам много не будет забивать, пару штук, не больше.
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ SHMEL (раскрыть)
    вчера в 08:13
    Спартак по Сашке, когда он играл в ЦСКА, не меньше раз проходился!)
    Александр Апалько
    Александр Апалько
    вчера в 08:05
    Не хотелось бы Монако в соперники. Хотя Бенфика не на много лучше.
    Kaguzuti
    Kaguzuti
    вчера в 07:44
    спартаку просто повезет, Монако осовободит спартак от ненужной ЛЧ и тому будет больше времени для подготовки к юбилейному чемпионству.
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 07:42
    У Сашки появляется шанс опять пройтись по спартаку.
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 06:12
    нет ни какой разницы с кем))
    ABir
    ABir
    вчера в 05:59
    Пока это все гадания на кофейной гуще
    112910415
    112910415
    вчера в 05:59
    может и не сыграть, что вероятнее !
    vlad_vietnam
    vlad_vietnam
    вчера в 05:53
      Евгений Быстров
      Евгений Быстров
      вчера в 05:38
      Без шансов для Спартака.
      Байкал-38
      Байкал-38
      вчера в 05:32
      Зарема вовремя ушла наслаждаться популярностью уволенной уборщицы.
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 05:15
      Господа из СМИ, не наводите ужас и кошмар в тарасовке.
      ДСА
      ДСА
      вчера в 04:23
      Не хотелось бы.
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 02:14
      Сею вею посеваю , Спартак с Монако поздравляю !!!)))
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      вчера в 02:02
      Было бы интересно посмотреть на данное противостояние.
      beefs
      beefs
      вчера в 01:43
      ну что же Спартаку наступит кердык...
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