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Холанд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов-2020/21. У него 10 голов

сегодня, 00:56

Розыгрыш Лиги чемпионов сезона-2020/2021 подошел к концу. Победу в турнире одержал лондонский «Челси».

Лучшим бомбардиром турнира стал форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд. Норвежский игрок забил 10 голов в 8 матчах.

Второй — нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе (8 голов в 10 играх).

По 6 голов забили 7 футболистов — Неймар (ПСЖ), Карим Бензема («Реал»), Оливье Жиру («Челси»), Альваро Мората («Ювентус»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Юссеф Эн-Несери («Севилья»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:31
ну никак не остановится !
Меч Уоллеса
Меч Уоллеса
сегодня в 08:33
Распиаренный мальчишка. Новый Месси - с ноунеймами феерит, а с топами исчезает)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 08:05
Если сменит клуб, будет по тридцать забивать
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 07:51
Ему надо бы уже в «Реал»
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:36
Но и что это бомбардирство дало?
Mangur
Mangur
сегодня в 06:48
Молодец. Поздравляем
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:22
Нв что скажешь, красавчик!
swed27
swed27
сегодня в 03:41
У парня большое будущее. Если дальше будет стабильно забивать, то через год-два он окажется в клубе, способном выиграть Лигу Чемпионов. Как ни крути, Боруссия пока не дотягивает до уровня топовых команд Европы, Холанд её перерос. И если норвежец мечтает о трофеях то ему надо развиваться в более солидном клубе
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:58
Эрлинг - машина по забиванию голов.
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