Холанд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов-2020/21. У него 10 голов

Розыгрыш Лиги чемпионов сезона-2020/2021 подошел к концу. Победу в турнире одержал лондонский «Челси».
Лучшим бомбардиром турнира стал форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд. Норвежский игрок забил 10 голов в 8 матчах.
Второй — нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе (8 голов в 10 играх).
По 6 голов забили 7 футболистов — Неймар (ПСЖ), Карим Бензема («Реал»), Оливье Жиру («Челси»), Альваро Мората («Ювентус»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Юссеф Эн-Несери («Севилья»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).