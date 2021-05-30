Тухель одержал три победы подряд над Гвардиолой за два месяца

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сегодня, 00:07

«Челси» победил в Лиге чемпионов, обыграв в финальном матче «Манчестер Сити» (1:0).

обыграл в третий раз в тренерской карьере. Все три победы были одержаны за два месяца – 17 апреля «Челси» обыграл «Сити» (1:0) в полуфинале Кубка Англии, а 8 мая оказался сильнее (2:1) в чемпионате Англии.

До этого Тухель и Гвардиола 5 раз встречались в Германии. Четырежды Хосеп обыгрывал Томаса, один раз их команды сыграли вничью.