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Тухель одержал три победы подряд над Гвардиолой за два месяца

сегодня, 00:07
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«Челси» победил в Лиге чемпионов, обыграв в финальном матче «Манчестер Сити» (1:0).

Томас Тухель обыграл Хосепа Гвардиолу в третий раз в тренерской карьере. Все три победы были одержаны за два месяца – 17 апреля «Челси» обыграл «Сити» (1:0) в полуфинале Кубка Англии, а 8 мая оказался сильнее (2:1) в чемпионате Англии.

До этого Тухель и Гвардиола 5 раз встречались в Германии. Четырежды Хосеп обыгрывал Томаса, один раз их команды сыграли вничью.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 11:14
Вся острота МС была справа, левый фланг вообще не работал.
Karkaz
Karkaz ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 10:27
Зинченко удивил? Я смотрел обзоров 10-15 матчей с участием МС и только в парочке где Зинченко как то участвовал в атаке. Он так всегда играет и финал не исключение.
амурец
амурец
сегодня в 09:18
Тухель тренер
Johnes
Johnes
сегодня в 08:20
Жаль Гвардиолу
Василий 50
Василий 50
сегодня в 08:00
Физрук и есть физрук
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:08
Выиграл самые важные матчи.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:22
Чему быть, того не миновать !!!
С ПОБЕДОЙ ТУХЕЛЬ И К° !!!
swed27
swed27
сегодня в 02:19
Выдающийся результат Тухеля войдет в историю Челси
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 02:04
Скоро Пеп обьявит Тухеля лучшим тренером.
juvenale
juvenale ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 00:51
juvenale
juvenale
сегодня в 00:51
juvenale
juvenale
сегодня в 00:50
и это с составом послабее
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:43, ред.
Ну и где мой кубок???
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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 00:32
Тухлый просто красавец, хорошо вписался в команду
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 00:29
Понятно. Но и шейхи МС тоже на валидоле сидят.
311
311
сегодня в 00:27
Лысый вошёл во вкус!)
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 00:27
Нее! ПСЖ же попер Тухеля!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 00:26
ПСЖ - опечатка???
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 00:22
У шейхов ПСЖ прединфарктное состояние))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:21
Два предыдущих поражения видно не насторожили Хосепа.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 00:19
Надеюсь некоторые фаны МС, как ранее не станут и после третьей победы подряд говорить, что и матч финала ЛЧ был малозначимым и играл не совсем основной состав у них, и играли без мотивации...)
А так, по сути и по факту ТТ тактически переигрывает Гвардиолу.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:17
МС сегодня было просто не узнать. Во что играла команда - непонятно ??? Бесполезное перекатывание мяча большую часть матча голов не прибавит. Удивил Зинченко. Весь матч проходил пешком , ни одной обостряющей передачи , все пасы назад либо свободному игроку , причем все это стоя на месте. Провальная игра Александра - однозначно. Ни одной атаки на своем фланге не организовал.В целом Челси был лучше , а в первом тайме вообще переигрывали чемпиона. Шикарный гол решил исход матча. МС забегали только в концовке , но было поздно.
Заслуженный трофей Тухеля, Челси победил заслуженно.
Всем здоровья.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:11
Все прошло по использованной ранее схеме:
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:09
Тухелю респект - определенно.
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