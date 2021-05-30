Тухель одержал три победы подряд над Гвардиолой за два месяца

«Челси» победил в Лиге чемпионов, обыграв в финальном матче «Манчестер Сити» (1:0).
Томас Тухель обыграл Хосепа Гвардиолу в третий раз в тренерской карьере. Все три победы были одержаны за два месяца – 17 апреля «Челси» обыграл «Сити» (1:0) в полуфинале Кубка Англии, а 8 мая оказался сильнее (2:1) в чемпионате Англии.
До этого Тухель и Гвардиола 5 раз встречались в Германии. Четырежды Хосеп обыгрывал Томаса, один раз их команды сыграли вничью.
С ПОБЕДОЙ ТУХЕЛЬ И К° !!!
С ПОБЕДОЙ ТУХЕЛЬ И К° !!!
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А так, по сути и по факту ТТ тактически переигрывает Гвардиолу.
А так, по сути и по факту ТТ тактически переигрывает Гвардиолу.
Заслуженный трофей Тухеля, Челси победил заслуженно.
Всем здоровья.
Заслуженный трофей Тухеля, Челси победил заслуженно.
Всем здоровья.