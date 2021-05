Голкипер «Штутгарта» , как и ожидалось, стал игроком дортмундской «Боруссии».

Стороны подписали соглашение до лета 2026 года. Детали сделки не сообщаются.

Borussia Dortmund have completed the signing of Gregor Kobel from VfB Stuttgart on a deal until 2026! ✍️ pic.twitter.com/zwiQfwB48d