Газзаев: «Окончательная заявка — оптимальный состав сборной России»

Депутат Госдумы РФ считает, что состав сборной России Евро-2020 является оптимальным.

В среду был объявлен окончательный состав сборной России на чемпионат Европы.

Состав был сформирован по итогам подготовки на австрийском сборе, это прерогатива главного тренера, который выбрал окончательный состав для выступления на чемпионате Европы. Каждая кандидатура наверняка обсуждалась, поэтому нужно уважать мнение тренерского штаба, который отвечает за результат национальной команды на Евро. Очень жаль, что Захарян получил травму, а так, мне кажется, что тренеры выбрали лучших футболистов. Тот состав, который определили, является оптимальным.