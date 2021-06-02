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Газзаев: «Окончательная заявка — оптимальный состав сборной России»

сегодня, 14:03

Депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев считает, что состав сборной России Евро-2020 является оптимальным.

В среду был объявлен окончательный состав сборной России на чемпионат Европы.

Состав был сформирован по итогам подготовки на австрийском сборе, это прерогатива главного тренера, который выбрал окончательный состав для выступления на чемпионате Европы. Каждая кандидатура наверняка обсуждалась, поэтому нужно уважать мнение тренерского штаба, который отвечает за результат национальной команды на Евро. Очень жаль, что Захарян получил травму, а так, мне кажется, что тренеры выбрали лучших футболистов. Тот состав, который определили, является оптимальным.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 15:14
А выйти из группы все равно может помочь разве что святой Георгий.
альсато
альсато
сегодня в 14:41
любой "состав" пойдет лишь туда,куда проложен путь!)))
beefs
beefs
сегодня в 14:28
да чего там выбирать, выбор то не слишком велик...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:21
Ну раз депутат одобрил значит действительно оптимальный...
ДСА
ДСА
сегодня в 14:21
Придраться можно к любому составу.
LOpp
LOpp ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 14:17
11 бразильцев в составе - это мечта Семака
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:09
Выбрали лучшие из хучших.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:06
Оптимальный состав это одиннадцать бразильцев
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