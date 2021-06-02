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Самедов: «Думал, что Лунёв попадёт в итоговую заявку»

сегодня, 13:24

Бывший российский футболист Александр Самедов прокомментировал окончательную заявку сборной России на Евро-2020.

Кого-то должны были отцепить, видимо, было принято такое решение. Может, остальные ребята на сборе выглядели получше. Кроме Лунёва, остальные игроки молодые, всё впереди. Они молодцы, провели хорошие сезоны в своих клубах, но пока тренерский штаб решил так.

Думал, что Лунёв попадёт в итоговую заявку, а не попадут либо Сафонов, либо Дюпин. Хотя оба провели хорошие сезоны, особенно Дюпин, «Краснодар» всё-таки болтало. Но в тренировочном процессе тренерскому штабу было виднее. Видимо, на данный момент эти молодые ребята не были готовы участвовать в таком турнире.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 15:10
Было удивительно, что он и в предварительную заявку попал.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 13:29
Лунев мешок
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:28
Индюк тоже думал, да в суп попал
beefs
beefs
сегодня в 13:26
тренерскому совету виднее кто лучше...
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