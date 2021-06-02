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Червиченко: «Половина заявки сборной — лучшая, вторая нравится Черчесову»

сегодня, 12:41

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал окончательную заявку сборной России на предстоящее Евро-2020.

Если учесть, что, скорее всего, на Евро мы едем туристами, то удивляться особо нечему. Я не понимаю, с кем мы можем сражаться в группе за третье место, кроме финов. Что касается Лунёва, то он мне особо не нравится, в «Зените» слабая вратарская позиция. Его попадание в расширенный список было странным для меня. Максименко и Гильерме лучше. Александру не хватает опыта, зато он спасает в невероятных ситуациях. Единственный минус Гильерме — иногда игра может не пойти, но если всё в порядке, то это непробиваемый вратарь. Не понимаю, чем Шунин лучше Гильерме. Даже посмотрев на турнирную таблицу, мы видим, что «Локомотив» выше.

Для попадания в сборную многое зависит от личного отношения тренера. Из тех, кто попадёт, одна половина действительно лучшая, а другая просто нравится главному тренеру. В выборе вратарей логики я не вижу, но у Черчесова своя вратарская логика. Наверное, он разбирается в этом лучше, чем я и вся страна. Результаты выбора мы все увидим.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 14:55
третье?!)))))....это успех!)))
альсато
альсато
сегодня в 14:33
хорошо критиковать,когда НИ ЗА ЧТО не отвечаешь))))))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:31
Кто бы не поехал нам все равно выше третьего не подняться...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:17
Ответ держать Черчесову.
drug01
drug01
сегодня в 13:14
Ждём начало игр
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 13:06
Если справдливо судить - и выбирать особо больше из некого. В сборной с небольшими заиечаниями представлены лучшие. Может быть позиции в нападении надо было разнообразить за счет Смолова вместо сочинской звезды, хотя и Смолов конечно не фонтан. А по вратарским позициям Стасу, как говориься, видней.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:06
Червь снова прав по отношению к усачу-спартачу.
ОПС
ОПС
сегодня в 12:43
Кому бы что не нравилось, лишь бы сыграли достойно.
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