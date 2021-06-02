Колосков: «Основным вратарём на чемпионате Европы будет Шунин»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал окончательную заявку сборной России на Евро-2020.

Футболисты, которые оказались вне заявки, не вписались в требования главного тренера. Не вижу в этом ничего особенного, всё абсолютно справедливо: тренеры видели всех футболистов на сборах в течение нескольких недель, посмотрели, что они из себя представляют. Уверен, тренерский штаб лучше всех нас знает, что делает. Жаль, что в окончательном составе не оказалось Евгеньева. С моей точки зрения, у него есть очень хорошие задатки.

Судя по игре с Польшей, основным вратарём на чемпионате Европы будет Шунин: он достаточно давно находится в сборной, у него больше опыта. Сафонов блестяще играл до травмы. Сейчас полностью восстановился — у него очень хороший потенциал. Черчесов — не только главный тренер, но и выдающийся вратарь в прошлом, поэтому он точно знает, что делает. Шансы сыграть в основном составе будут у всех.