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Колосков: «Основным вратарём на чемпионате Европы будет Шунин»

сегодня, 13:54

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал окончательную заявку сборной России на Евро-2020.

Футболисты, которые оказались вне заявки, не вписались в требования главного тренера. Не вижу в этом ничего особенного, всё абсолютно справедливо: тренеры видели всех футболистов на сборах в течение нескольких недель, посмотрели, что они из себя представляют. Уверен, тренерский штаб лучше всех нас знает, что делает. Жаль, что в окончательном составе не оказалось Евгеньева. С моей точки зрения, у него есть очень хорошие задатки.

Судя по игре с Польшей, основным вратарём на чемпионате Европы будет Шунин: он достаточно давно находится в сборной, у него больше опыта. Сафонов блестяще играл до травмы. Сейчас полностью восстановился — у него очень хороший потенциал. Черчесов — не только главный тренер, но и выдающийся вратарь в прошлом, поэтому он точно знает, что делает. Шансы сыграть в основном составе будут у всех.

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Все комментарии
1-я конная
1-я конная
сегодня в 14:08
Какая-то вратарская чехарда в сборной
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 14:04
Хотелось бы на воротах в официальных матчах увидеть Сафонова, но Стас привык опираться на более проверенных. А без эксперементов не бывает и прогресса.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:59
Пара косяков и вполне возможна смена вратаря.
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