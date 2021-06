Депай обогнал ван Бастена по количеству голов в сборной Нидерландов

Форвард сборной Нидерландов сделал дубль в товарищеском матче против сборной Шотландии.

Таким образом, на счету форварда 25 голов в футболке «оранжевых». По этому показателю он обогнал легендарного нападающего .

😯 Memphis Depay has now scored more goals for the Netherlands (25) than Marco van Basten (24) after his brace against Scotland last night



🔥 He now has 28 goals in all competitions for club and country this season pic.twitter.com/6DU3Nd9GnM