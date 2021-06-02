Беллингхэм — самый молодой игрок сборной Англии с 2003 года

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингхэм вышел в стартовом составе сборной Англии на товарищеский матч против сборной Австрии.
Хавбек стал самым молодым футболистом (17 лет и 338 дней) в составе «трёх львов» с сентября 2003 года. Тогда бывший форвард «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни появился на поле за сборную Англии в матче со сборной Лихтенштейна в возрасте 17 лет и 321 дня.
Беллингхэм является самым молодым автором гола «Боруссии» Дортмунд в Лиге чемпионов и вторым самым молодым автором гола в плей-офф Лиги чемпионов среди всех клубов.