Бензема не забил пенальти в первой игре после возвращения в сборную Франции

Франция играет против Уэльса в товарищеском матче.

На 27-й минуте встречи нападающий , сыгравший свой первый матч за сборную с осени 2015 года, не реализовал пенальти. Всего за свою карьеру форвард не забил три пенальти, все они были в составе национальной команды (против Швеции в 2014-м на чемпионате мира, против Швейцарии в 2014-м в товарищеском матче и сегодня против Уэльса).

