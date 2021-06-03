Россия среди самых возрастных сборных Евро, турки и англичане ставят на молодёжь

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сегодня, 13:00

Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет.

Опубликованы окончательные заявки национальных сборных на предстоящий чемпионат Европы. Коррективы в них могут быть внесены, но они будут минимальны: менять игроков в заявках можно вплоть до старта группового этапа из-за травм или «ковида».

- 622 футболиста заявлены для участия в матчах Евро-2020.

- УЕФА расширил заявку каждой команды с 23 до 26 футболистов, и этим воспользовались все тренеры, кроме Луиса Энрике, который вызвал в сборную Испании 24 игрока, при этом умудрился не взять на турнир Рамоса, Начо, Сауля и Луиса Альберто.

- Ниже все составы сборных-участниц чемпионата Европы расставлены согласно среднему возрасту.

Составы участников Евро-2020: от молодых к старым

Турция — 25 лет. Самая молодая команда Евро-2020

В составе сборной Турции есть суперветеран Бурак Йилмаз, который в 35 лет наколотил 16 голов в Лиге 1 и стал чемпионом Франции в составе «Лилля». 32 года запасному вратарю Мерту Гюноку (основной — Чакир Угурчан 25 лет от роду). Эти двое на правах «дядек» в команде Шенола Гюнеша, среди остальных 24 футболистов нет никого старше 27 лет. Самые юные в сборной Турции — 20-летние парни, защитник Ридван Йилмаз из «Бешикташа» и Оркун Кокчу, представляющий «Фейноорд».

Англия — 25.3

Недалеко от турок ушли англичане, у которых главный ветеран в составе — 31-летний Кайл Уокер из «Ман Сити», еще есть 30-летние Триппьер и Хендерсон, всем остальным 28 и меньше. Двум футболистам из команды Гарета Саутгейта нет еще и 20: лондонскому «Канониру» Букайо Сака 19, а Беллингхэму из дортмундской «Боруссии» по ходу Евро-2020 исполнится 18. Джуд — один из самых юных футболистов турнира.

Уэльс — 25.6

Гарету Бэйлу через несколько дней после финала Евро-2020, 16 июля, исполнится 32 года, старше него в сборной Уэльса только вратарь Уэйн Хеннеси. Пять валлийцев в клубе 30+, в том числе хорошо вам знакомые Аарон Рэмзи и Джо Аллен.

Украина — 26.4

Первая тройка самых молодых команд Евро-2020 в солидном отрыве от остальных, расположившаяся на четвертом месте Украина почти на год старше Уэльса. В распоряжении Андрея Шевченко 8 футболистов от 30 лет и старше во главе с 36-летним Андреем Пятовым, но есть и три парня, которым нет еще и 20 — Судаков, Забарный и вратарь Трубин, чьи сэйвы уже видели в Лиге чемпионов.

Испания — 26.5

Куцая заявка сборной Испании потянула на пятое место. С Рамосом стали бы старше, а вот Фати, который сыграл бы на Евро-2020, если бы не проблемы со здоровьем, мог омолодить «Красную Фурию». В текущем составе самые пожилые — 32-летние Бускетс и Альба, а самый молодой — 18-летний Педро. Оба возрастных полюса заняли футболисты «Барселоны».

Швейцария — 27

Костяк сборной Швейцарии — 29-летние игроки, среди которых Джердан Шакири, Ремо Фройлер, Харис Сеферович и Фабиан Шер. Столько же бывшему вингеру ЦСКА Стивену Цуберу.

Польша — 27.1

В польском клубе «Кому за 30» футболисты, от которых «Кадра» очень сильно зависит: Левандовски, Крыховяк, Щесны и Глик. Зато полузащитник «Погони» Кацпер Козловски — самый молодой из 622 футболистов, заявленных на Евро-2020. Парню 17 лет, а 18 исполнится только в октябре.

Нидерланды — 27.2

А вот за сборную Голландии заявлен самый возрастной игрок Евро-2020 — вратарь Мартин Стекеленбург, которому 38 полных лет (39 исполнится 22 сентября). Спартаковцу Квинси Промесу 29, а надеждами считаются 19-летние Гравенберг и Тимбер.

Шотландия — 27.3

На 100 дней моложе Стекеленбурга второй по возрасту игрок Евро-2020, еще один вратарь Крейг Гордон (39 лет стукнет 31 декабря). В сыновья ему годятся 19-летние Билли Гилмор и Натан Паттерсон.

Чехия — 27.4

Средний возраст 14 сборных попадает в значение между 27 и 28 годами, и Чехия держится примерно в серединке, причем в их составе 22 из 26 футболистов не старше 30 и не моложе 20. Суперветеранов тоже нет (максимум — 32 года), а юность представляет только 18-летний талант Адам Хложек. 23-летний спартаковец Алекс Крал замыкает четверку самых молодых футболистов сборной Чехии.

Германия, Северная Македония — 27.6

За сборную Македонии выступает один из самых возрастных полевых игроков Евро-2020 — Горану Пандеву уже в следующем месяце стукнет 38 лет. Самый опытный в сборной Германии — 35-летний Мануэль Нойер. Любопытно, что эти команды-ровесницы встречались в рамках отбора ЧМ -2022 весной, и македонцы нанесли немцам сенсационное поражение в Дуйсбурге (1:2), а Пандев забил один из голов.

Дания — 27.7

Соперники сборной России по группе грозят нам 34-летним Шмейхелем, а самому дорогому и звездному футболисту датчан сейчас 29. Речь, конечно же, о Кристиане Эриксене.

Италия, Хорватия — 27.8

У «Скуадра Адзурры» видали составы и постарше, хотя и Роберто Манчини не взял на Евро-2020 совсем уж юнцов — самому молодому итальянцу, которого можем увидеть на чемпионате Европы, 21 год (Джакомо Распадори из «Сассуоло»). Противовесом ему выступает 36-летний Джорджо Кьеллини. У хорватов вообще главный ветеран является первой звездой: многократный победитель Лиги чемпионов и обладатель «Золотого мяча» Лука Модрич в 35 лет по-прежнему хорош. Старше 30 и зенитовец Деян Ловрен, а вот «армейцу» Николе Влашичу 23, и он пятый по возрасту в своей команде.

Россия, Португалия, Франция, Австрия — 27.9

Сборная России в хорошей компании: у Станислава Черчесова такой же по возрасту состав, как у финалистов предыдущего чемпионата Европы и фаворитов грядущего форума. Отметим, что в составе сборной Португалии выступит самый возрастной полевой игрок Евро-2020 — титулованный защитник Пепе, а наш Юрий Жирков тоже вошел в ветеранский чат. Арсен Захарян мог сделать сборную России немного моложе, но динамовец, увы, упустил шанс сыграть на большом турнире из-за ангины.

Венгрия, Финляндия — 28.1

У пяти команд на Евро-2020 составы со средним возрастом 28+. У венгров, например, четыре 33-летних в команде и 10 футболистов от 30 и старше. А у наших соперников по группе финнов только пять футболистов младше 25 лет в составе. Сделали опыт своим главным оружием.

Словакия — 28.2

Шесть футболистов в возрасте 33+ у словаков, в то время как главной звезде этой команды Милану Шкриньяру из «Интера» 26 лет.

Бельгия, Швеция — 29.2

Бельгийцы и шведы не смогли поделить титул самой возрастной дружины чемпионата Европы. Если бы не злополучная травма 39-летнего суперстара Златана Ибрагимовича, у нас был бы единоличный лидер. В отсутствие Ибры самым старым игроком «Сине-желтых» является экс-капитан «Краснодара» Андреас Гранквист (36 лет), а форвард «Спартака» Джордан Ларссон входит в пятерку самых молодых.

Что касается бельгийцев, то еще для одного соперника сборной России по группе такой возраст означает, пожалуй, только одно: для многих представителей звездного поколения Евро-2020 становится последним шансом выиграть трофей в составе национальной сборной. Вермалену уже 35 лет, Вертонгену и Мертенсу — 34, Витселю и Алдервейрелду — 32, Эден Азар в начале года отметил 30-й день рождения.