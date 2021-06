Де Бур считает, что Квинси Мениг проявит себя в сборной. Его нет в заявке

Наставник сборной Нидерландов заявил, что форвард «Твенте» отлично проявит себя на правом фланге.

Любопытно, что футболист отсутствует в заявке команды на Евро. Болельщики в комментариях подозревают, что специалист перепутал Менига с форвардом «Спартака» .

Curious response from Frank de Boer.



Says Queensy Menig is perfect for the right-wing back role.



Menig isn't in the squad. Did De Boer mean Promes?



Does De Boer even know who is in his squad? Not a good look after his Van de Beek error. https://t.co/6CR6XLPUrO