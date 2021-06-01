Дальновидный Деле Алли, аудит Федуна и русский стиль «Барселоны». Лучшие шутки мая

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Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

В первый день лета — самое оно!

11 место. Александр Кокорин за 4 месяца в «Фиорентине» принял участие в 4 матчах и провел на поле 91 минуту, совершив одно-единственное касание в чужой штрафной. Вы, конечно, знаете, как поддержать соотечественника.

galem72: Касание Бога!

Федор Паршунин: А в «Фиорентине» хоть помнят, как Кокорин выглядит?

10 место. Появление Артема Дзюбы на церемонии награждения «Зенита» золотыми медалями и кубком победителей РПЛ в костюме Дэдпула произвело фурор:

Bom Bom: Логичный ход) Есть у них общее хобби ;)

SAFqwer: Обычно он вообще без костюма любит появляться в кадре)))

Федор Паршунин:

9 место. chromage — о новом тренере «Спартака» Руе Витории, в честь которого sihafazatron уже «придумал» кричалку:

chromage: С таким именем, конечно, ему лучше бы быть успешным. А то фанаты Спартака очень быстро «зарифмуют»)

sihafazatron:

Руй – это когда чего-то нет

И когда не получилось что-то!

Руй, как отрицательный ответ

И когда не клеится работа!

Руй! Не просто Руй!

Руй – это не просто Руй!

Руй! Не просто Руй!

Руй – это не просто Руй!

8 место. A.S.A прокомментировал новость о том, что Конор МакГрегор может стать владельцем «Селтика»:

После каждого поражения игроки Селтика будут выходить на спарринг с Конором

7 место. Дмитрий Климович 3 — о рекордном прыжке Фикайо Томори на 2,63 сантиметра, увенчавшемся голом. Защитник «Милана» побил рекорд Криштиану Роналду (2,54 метра):

Он походу и рекорд нашей Елены Исинбаевой побил! 🤣🤣🤣

6 место. Новая девушка Деле Алли — дочь Хосепа Гвардиолы. Конечно, этот роман уже обсудили сплетники «Соккер.ру»:

Leha-ha50: Очень дальновидно, расчетливо, полезно.

allemz:

Вечерком на вилле семьи Гвардиолы:

- Он тебе не пара!

- Да почему?!

- Он средний игрок из залетного клуба без перспектив, у тебя с ним нет будущего

- Да почему у тебя все вещи рассматриваются с футбольной точки зрения? Это любовь, тебе не понять!

- Это уровень, дура!

5 место. эхо унитазного бочка — о завершении карьеры Дика Адвоката:

Дик — молодчик! Смог из наших «овощей» сделать отличный салат!)

4 место. Дима Логинов — о «Барселоне», которая, сидя в долговой яме, решила взять кредит на 500 миллионов евро:

Надо Каталонию в состав России включить, только русские берут новый кредит, чтобы погасить старый.

3 место. sihafazatron — об оригинальной презентации новой формы «Интером» из Майами. Сделали это на дне океана:

Форма должна быть желтая и квадратная)

2 место. LOpp, когда узнал, что Кокорин выйдет на поле в последнем туре Серии A:

Значит бомбардирская гонка в Италии еще не завершилась.

Роналду — 29 голов

Лукаку — 23

Муриэль — 22

1 место. желаю чтобы вам — о демарше Заремы Салиховой, которая назвалась аудитором и вышла из совета директоров «Спартака», оставшись недовольной выбором нового главного тренера: