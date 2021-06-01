Дальновидный Деле Алли, аудит Федуна и русский стиль «Барселоны». Лучшие шутки мая

В первый день лета — самое оно!
11 место. Александр Кокорин за 4 месяца в «Фиорентине» принял участие в 4 матчах и провел на поле 91 минуту, совершив одно-единственное касание в чужой штрафной. Вы, конечно, знаете, как поддержать соотечественника.
galem72: Касание Бога!
Федор Паршунин: А в «Фиорентине» хоть помнят, как Кокорин выглядит?
10 место. Появление Артема Дзюбы на церемонии награждения «Зенита» золотыми медалями и кубком победителей РПЛ в костюме Дэдпула произвело фурор:
Bom Bom: Логичный ход) Есть у них общее хобби ;)
SAFqwer: Обычно он вообще без костюма любит появляться в кадре)))
Федор Паршунин:
9 место. chromage — о новом тренере «Спартака» Руе Витории, в честь которого sihafazatron уже «придумал» кричалку:
chromage: С таким именем, конечно, ему лучше бы быть успешным. А то фанаты Спартака очень быстро «зарифмуют»)
sihafazatron:
Руй – это когда чего-то нет
И когда не получилось что-то!
Руй, как отрицательный ответ
И когда не клеится работа!
Руй! Не просто Руй!
Руй – это не просто Руй!
Руй! Не просто Руй!
Руй – это не просто Руй!
8 место. A.S.A прокомментировал новость о том, что Конор МакГрегор может стать владельцем «Селтика»:
После каждого поражения игроки Селтика будут выходить на спарринг с Конором
7 место. Дмитрий Климович 3 — о рекордном прыжке Фикайо Томори на 2,63 сантиметра, увенчавшемся голом. Защитник «Милана» побил рекорд Криштиану Роналду (2,54 метра):
Он походу и рекорд нашей Елены Исинбаевой побил! 🤣🤣🤣
6 место. Новая девушка Деле Алли — дочь Хосепа Гвардиолы. Конечно, этот роман уже обсудили сплетники «Соккер.ру»:
Leha-ha50: Очень дальновидно, расчетливо, полезно.
allemz:
Вечерком на вилле семьи Гвардиолы:
- Он тебе не пара!
- Да почему?!
- Он средний игрок из залетного клуба без перспектив, у тебя с ним нет будущего
- Да почему у тебя все вещи рассматриваются с футбольной точки зрения? Это любовь, тебе не понять!
- Это уровень, дура!
5 место. эхо унитазного бочка — о завершении карьеры Дика Адвоката:
Дик — молодчик! Смог из наших «овощей» сделать отличный салат!)
4 место. Дима Логинов — о «Барселоне», которая, сидя в долговой яме, решила взять кредит на 500 миллионов евро:
Надо Каталонию в состав России включить, только русские берут новый кредит, чтобы погасить старый.
3 место. sihafazatron — об оригинальной презентации новой формы «Интером» из Майами. Сделали это на дне океана:
Форма должна быть желтая и квадратная)
2 место. LOpp, когда узнал, что Кокорин выйдет на поле в последнем туре Серии A:
Значит бомбардирская гонка в Италии еще не завершилась.
Роналду — 29 голов
Лукаку — 23
Муриэль — 22
1 место. желаю чтобы вам — о демарше Заремы Салиховой, которая назвалась аудитором и вышла из совета директоров «Спартака», оставшись недовольной выбором нового главного тренера:
Федун уже неделю не проходит аудит)))