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Агенты Кумана уверены, что наставник продолжит тренировать «Барселону»

сегодня, 19:22

Рональд Куман, скорее всего, продолжит тренировать «Барселону».

Как сообщает авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо, агенты голландского специалиста уверены, что каталонский клуб решит оставить Кумана главным тренером команды на следующий сезон.

Куман никогда не думал о том, чтобы подать в отставку. Кроме того, наставник доволен переходами Серхио Агуэро и Эрика Гарсии, а Джорджиньо Вейналдум и Мемфис Депай должны присоединиться к «Барселоне» в ближайшее время.

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Илья85
Илья85
сегодня в 20:58
Так это и так понятно
Меч Уоллеса
Меч Уоллеса
сегодня в 20:51
Доведёт он Барселону до цугундера)
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 19:59
Сообщает агентство "Одна гражданка сказала". )))
particular
particular
сегодня в 19:28
Во времена смуты и перемен - без разницы кто будет тренировать, кого будут продавать и покупать... Нужно просто переболеть и перетерпеть этот период, а силы направить на стабилизацию ситуации...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:24
а у агентов еще нет своих агентов?)
такая новость типа: агент агента Кумана сообщил.....
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