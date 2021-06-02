Агенты Кумана уверены, что наставник продолжит тренировать «Барселону»

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сегодня, 19:22

, скорее всего, продолжит тренировать «Барселону».

Как сообщает авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо, агенты голландского специалиста уверены, что каталонский клуб решит оставить Кумана главным тренером команды на следующий сезон.

Куман никогда не думал о том, чтобы подать в отставку. Кроме того, наставник доволен переходами и , а и должны присоединиться к «Барселоне» в ближайшее время.