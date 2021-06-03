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«Барселона» продлит контракт с Куманом, но снизит ему зарплату

сегодня, 12:27

Руководство «Барселоны» решило не увольнять наставника команды Рональда Кумана, утверждает Sport.es.

Впрочем, «сине-гранатовые» оставят специалиста, если он согласится на снижение зарплаты.

Источник утверждает, что при этом у Кумана в контракте будут включены более высокие призовые за победы в турнирах.

Накануне сообщалось, что Куман никогда не думал о том, чтобы подать в отставку. Кроме того, наставник доволен переходами Серхио Агуэро и Эрика Гарсии, а Джорджиньо Вейналдум и Мемфис Депай должны присоединиться к «Барселоне» в ближайшее время.

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Все комментарии
1bear
1bear ответ RoArt (раскрыть)
сегодня в 14:04
ну так с такой игрой ещё в плей-офф попасть нужно
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
сегодня в 14:00
Бедная Барса. С таким тренером не видать ей 1 мест.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 13:44
бонусы за победы он и так бы получил, просто дают ему шанс, с меньшими затратами на тренера
Ironigor
Ironigor ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 13:42
От этих решений его мастерство как тренера НИКАК не изменится !!! Если бы это работало, это было бы ГЕНИАЛЬНО !!! Но увы и ах !!!
RoArt
RoArt
сегодня в 13:33, ред.
ИМХО после таких вывертов барсе следующего тренера придется искать днем с огнем...
Илья85
Илья85
сегодня в 13:33
Оно и понятно ,что его не уволят .Любой другой тренер ,который придёт в барсу ,придёт с определенными целями и задачами и под эти задачи нужны будут определённые игроки . А вот игровов сейчас барса не может себе позволить . Соответственно ,Куман идеальный вариант для исправления ситуации ,плюс бесплатные голландцы ,которые он просил
RoArt
RoArt
сегодня в 13:32
Нее Кумана и Месси убирать нельзя. Кто еще нас смешить будет в плейофф ЛЧ?)
RoArt
RoArt ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 13:30, ред.
А прикинь с тобой так сделают?
Выиграл чего-нибудь на работе - получил зарплату, просто проработал месяц.
Тебе бы очень понравилось?
Бубнин
Бубнин
сегодня в 13:17
Куману сообщили, что Лионель был вынужден немного урезать ему зарплату из-за проведенных игроком последних трансферов.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:15
Я почему-то думаю, что даже этот шаг никчёмный.
Барсе это никак не поможет !!! Нужен совсем другой вариант с тренером !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:10
Очень толковое решение. Даёшь результат, выигрываешь титулы- получай хорошие бонусы.
А если нет то сиди на минималке с угрозой ухода в любой момент.
Вот так бы у нас в России бы сделать. И не только с тренерами, а и с игроками тоже. А то они заключат многолетний контракт и думают, что жизнь удалась...
particular
particular
сегодня в 13:06
На паёк его, пока дела не поправит...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:00
Нашли таки компромисс...
112910415
112910415
сегодня в 12:57
на этом сердце и успокоится
1bear
1bear
сегодня в 12:56
может быть это и к лучшему,физрук останется,значит ещё минимум год Барса не соперник!!!
ДСА
ДСА
сегодня в 12:43
А ему деваться некуда - согласится.
я есть грут
я есть грут
сегодня в 12:40
не обелнеет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:30
Снизят так,что он и не почувствует!
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