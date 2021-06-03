«Барселона» продлит контракт с Куманом, но снизит ему зарплату

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сегодня, 12:27

Руководство «Барселоны» решило не увольнять наставника команды , утверждает Sport.es.

Впрочем, «сине-гранатовые» оставят специалиста, если он согласится на снижение зарплаты.

Источник утверждает, что при этом у Кумана в контракте будут включены более высокие призовые за победы в турнирах.

Накануне сообщалось, что Куман никогда не думал о том, чтобы подать в отставку. Кроме того, наставник доволен переходами Серхио Агуэро и Эрика Гарсии, а Джорджиньо Вейналдум и Мемфис Депай должны присоединиться к «Барселоне» в ближайшее время.