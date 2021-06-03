«Барселона» продлит контракт с Куманом, но снизит ему зарплату

Руководство «Барселоны» решило не увольнять наставника команды Рональда Кумана, утверждает Sport.es.
Впрочем, «сине-гранатовые» оставят специалиста, если он согласится на снижение зарплаты.
Источник утверждает, что при этом у Кумана в контракте будут включены более высокие призовые за победы в турнирах.
Накануне сообщалось, что Куман никогда не думал о том, чтобы подать в отставку. Кроме того, наставник доволен переходами Серхио Агуэро и Эрика Гарсии, а Джорджиньо Вейналдум и Мемфис Депай должны присоединиться к «Барселоне» в ближайшее время.
А если нет то сиди на минималке с угрозой ухода в любой момент.
Вот так бы у нас в России бы сделать. И не только с тренерами, а и с игроками тоже. А то они заключат многолетний контракт и думают, что жизнь удалась...
А если нет то сиди на минималке с угрозой ухода в любой момент.
Вот так бы у нас в России бы сделать. И не только с тренерами, а и с игроками тоже. А то они заключат многолетний контракт и думают, что жизнь удалась...