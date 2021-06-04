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Черчесов: «Мы довольны отдачей всех футболистов»

04 июня 2021, 15:15
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб БолгарияБолгарияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды к товарищескому матчу с командой Болгарии.

Программу мы выполняем. Не бывает так, что все игроки проходят сборы полностью. Черышев и Марио уже в строю. Посмотрим на их состояние, чтобы понять, готовы они к завтрашнему матчу или нет. Игра с Польшей дала пищу для размышления. Мы довольны отдачей всех футболистов. А игру будем поправлять.

Ранее сообщалось, что певец Филипп Киркоров посетил тренировку сборной России накануне товарищеского матча с командой Болгарии.

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Все комментарии
я есть грут
я есть грут
04 июня в 16:14
о какой отдаче идет речь ?
ДСА
ДСА
04 июня в 15:25
С Болгарами можно и в ничью сыграть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 июня в 15:20
Главное без травм...
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