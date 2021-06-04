Черчесов: «Мы довольны отдачей всех футболистов»

Главный тренер сборной России рассказал о подготовке команды к товарищескому матчу с командой Болгарии.

Программу мы выполняем. Не бывает так, что все игроки проходят сборы полностью. Черышев и Марио уже в строю. Посмотрим на их состояние, чтобы понять, готовы они к завтрашнему матчу или нет. Игра с Польшей дала пищу для размышления. Мы довольны отдачей всех футболистов. А игру будем поправлять.