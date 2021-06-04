Черчесов назвал основного голкипера сборной России на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, кто будет основным голкипером национальной команды на Евро-2020.
Что касается вратарской линии, мы видим всех трех — Шунин, Сафонов, Дюпин. Матвей сейчас набрал форму, он готов и здоров. Поэтому мы дали ему возможность сыграть с Польшей. Мы рассчитываем на всех вратарей. Другое дело то, что Шунин — наш номер один, он готовится к чемпионату Европы как основной.
Недавно Антон Шунин рассказал о своей роли в национальной команде.
Другой вопрос что мешает натаскивать молодых? Вон у Украины Трубину 20 нет. Набивает шишки. А у нас нужно тащить пенсионера. Так-что о надёжности речи нет.
Другой вопрос что мешает натаскивать молодых? Вон у Украины Трубину 20 нет. Набивает шишки. А у нас нужно тащить пенсионера. Так-что о надёжности речи нет.