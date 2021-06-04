ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЕвро-2020

Черчесов назвал основного голкипера сборной России на Евро-2020

04 июня 2021, 13:52

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, кто будет основным голкипером национальной команды на Евро-2020.

Что касается вратарской линии, мы видим всех трех — Шунин, Сафонов, Дюпин. Матвей сейчас набрал форму, он готов и здоров. Поэтому мы дали ему возможность сыграть с Польшей. Мы рассчитываем на всех вратарей. Другое дело то, что Шунин — наш номер один, он готовится к чемпионату Европы как основной.

Недавно Антон Шунин рассказал о своей роли в национальной команде.

Все новости
Лесовой: «Совершить каминг-аут в футболе невозможно»
Сегодня, 17:18 Комментарии6
Ротенберг поедет с «Локомотивом» на сбор в Австрию
Сегодня, 16:46 Комментарии2
Селюк: «„Локо“ поступил как топ-клуб, продлив контракт с Ротенбергом»
Сегодня, 16:01 Комментарии8
Жена Жиркова: «Юра завершает карьеру? Это всё слухи»
Сегодня, 15:08 Комментарии16
Жена Кудряшова: «Федя пропускает две игры, это уже 100%»
Сегодня, 15:05 Комментарии8
«Мои эмоции останутся при мне». Сухина — об уходе из «Локомотива»
Сегодня, 14:26 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ berda2003 (раскрыть)
05 июня в 07:13
Вас почитаешь и в депрессию можно впасть. Всё у нас везде плохо...
Почему сборная должна отказываться от услуг одного из лучших вратарей мира?
амурец
амурец
05 июня в 03:17
наверное из этой троицы лучше бы подошёл Дюпин как основной
Димон Булыкин
Димон Булыкин
05 июня в 00:55
Итак набор вратарей так себе, наверное, слабейший за всю историю сборной, так ещё Шунин номер один...
Пепс
Пепс
04 июня в 23:03, ред.
В матче Рубин - Динамо киперы показали ху из ху... Шунькина стата - 2 удара по воротам =2 гола... И нафиг такой воротын?
KURUM
KURUM
04 июня в 22:09
Очень средний вратарь, при любом другом тренере он даже в Сборную не попал бы..
pomor45
pomor45
04 июня в 21:00
Жираф большой - ему видней.
valt134
valt134
04 июня в 20:51
Уссатый не даёт Саше Беленову шанса. А зря!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
04 июня в 20:48
Лучше - хуже, основной - запасной... Если играет вся команда, а защита надёжна, для сборной должно быть всё равно, кто защищает ворота. Если наша оборона будет играть так, как играла при пропущенном мяче в матче со сб. Польши, поверьте, хоть Шунин, хоть Дюпин, хоть Акинфеев ( или все вместе взятые) не помогут.
Меч Уоллеса
Меч Уоллеса
04 июня в 20:31
Остаётся надеяться, что на ЧЕ Шунин в каждом матче сможет прыгнуть выше головы.
Артур Халилов 1
Артур Халилов 1
04 июня в 20:09
Да х.з по матчу всем раскидал бы по чесноку да и все!)А так по сути Дюпин бодрее остальных на данный момент!!!Явно не Шунин!Ну ладно поржем отдуши!))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 июня в 19:46
Бывший кипер разберётся с вратарской линией...
Сп62
Сп62
04 июня в 18:58
А по мне, так лучший на сегодня Лантратов. Это с моего дивана.
Якутск_Спартаковский
Якутск_Спартаковский
04 июня в 18:38
Вратарь номер один ЧЕРЧЕСОВ😎
Скромничает мужик
альсато
альсато ответ Leha-ha50 (раскрыть)
04 июня в 18:06
...лучший вратарь-тот , кто не запускает))))...чтоб твой (голкипером) был лучшим-не давай (сопернику) бить по своим воротам , да и сам не бей в свои))))
Zenit_84
Zenit_84
04 июня в 17:40
Измельчали нынче вратари
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
04 июня в 17:18
Мне как фану ЦСКА очевидно что Шунин не уроень для больших матчей. Хотя и симпатизирую ему как преданному Динамо.
Другой вопрос что мешает натаскивать молодых? Вон у Украины Трубину 20 нет. Набивает шишки. А у нас нужно тащить пенсионера. Так-что о надёжности речи нет.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Caniggia (раскрыть)
04 июня в 17:02
Согласен. Все что на уровне пояса и выше тащит классно, а вот то что ниже летит - это проблема, не успевает он сложиться, в отличии от Сафонова и Дюпина.
Dinamo
Dinamo
04 июня в 16:24
Как болельщик Динамо скажу, что выбор крайне сомнителен...
Rattlehead
Rattlehead ответ Ironigor (раскрыть)
04 июня в 16:12, ред.
При чем тут своя жизнь, если он даже вызова не получал? А нюансы есть. Первый и самый главный - квалификация главного тренера сборной, которой хватает только на дзюбоцентризм, тогда как сильные качества того же Головина остаются невостребованными ввиду неумения их использования. А Беленов показывает стабильно высокий уровень игры далеко не первый год.
Caniggia
Caniggia ответ Верг (раскрыть)
04 июня в 16:11
Увы, но серия пенальти нам не грозит.
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
04 июня в 16:10
А дырофеев 43 не будет?
я есть грут
я есть грут ответ Caniggia (раскрыть)
04 июня в 16:08
тоже такого же мнения
Верг
Верг
04 июня в 15:49
Дюпина на серии пенальти ставить обязательно
mensk
mensk
04 июня в 15:48
Назвал основного и точка. На то ты и главный!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
04 июня в 15:29
Вот опять по своей спартакоской натуре выбирает худшего из трёх кандидатов, ничего против Шунина не имею но Дюпин и Сафонов лучше.
xien_8686
xien_8686
04 июня в 15:23
Усатый спартанец собирает когда пробуют.всеи он опять трубить будет.я не уйду в отставку тут хорошо платят.
nikoladolgov
nikoladolgov
04 июня в 15:15
Дв верните уже Конифея , лучше все равно никого нет !
berda2003
berda2003 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
04 июня в 15:07
не понял и не надо...
чтобы про...рать третьесортной команде, практически сброду, не обязательно тянуть парня из-за океана, в России нет вратарей... значит надеялись выиграть за счёт бобровского? позор! не будет у нас в ближайшей перспективе - ни тарасова, ни тихонова, ни боброва и т.д.
не отвечай
Ironigor
Ironigor ответ Rattlehead (раскрыть)
04 июня в 15:06
Вы знаете с дивана в каком состоянии сейчас находится Беленов , а может быть у него всё таки есть ещё и своя жизнь, свои какие-то проблемы, мало ли
какие нюансы есть ??? А вы всё знаете, а он незнает .
Вот из-за этого тяжело с бабой заниматься сексом на площади, советчиков много !!!
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
04 июня в 14:52
Удачи Шунину
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100