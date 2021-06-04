Хусаинов — об отстранении Васильева: «Аплодирую Ашоту Хачатурянцу!»

Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов прокомментировал решение пожизненно отстранить арбитра Станислава Васильева от работы на матчах РПЛ.
Мне очень приятно видеть, что в руководство судейского корпуса пришел человек — настоящий красавец. У нас давно не было такого руководителя. Хачатурянц — человек абсолютно нейтральный. Сейчас он разобрался, кто есть кто. Его решения всегда чем-то подкреплены. Я поддерживаю такое решение. Аплодирую Ашоту Хачатурянцу! Такие меры пройдут на пользу нашему футболу. Чем быстрее очиститься этот отряд, тем лучше. Дай бог ему здоровья, терпения и сил!
нельзя ли подробнее о мотивах ?!
нельзя ли подробнее о мотивах ?!
Возможно, чьей-то копеечкой или евриком. Вот не припоминаю его крупных косяков раньше. Да и матч Ахмат-Ротор мало что решал, если только за выживание Ротора. Причём слово "выживание " здесь имеет двойной смысл. Может, всё было решено заранее ,а тут Васильев пенальти не ставит.
На мой взгляд, очень спорное решение Хачатурянца. Как показательная порка...
Возможно, чьей-то копеечкой или евриком. Вот не припоминаю его крупных косяков раньше. Да и матч Ахмат-Ротор мало что решал, если только за выживание Ротора. Причём слово "выживание " здесь имеет двойной смысл. Может, всё было решено заранее ,а тут Васильев пенальти не ставит.
На мой взгляд, очень спорное решение Хачатурянца. Как показательная порка...
Дай то бог чтобы случилось и силы добра победили!!!
Дай то бог чтобы случилось и силы добра победили!!!