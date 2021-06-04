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Салихова: «Черчесов будет тренером „Спартака“ только через мой труп»

04 июня 2021, 11:45

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась по поводу того, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов может однажды возглавить московский клуб.

«Черчесов будет главным тренером „Спартака“ только через мой труп», — написала Салихова в чате Телеграм-канала.

Напомним, 3 мая Салихова вошла в совет директоров «Спартака», а 21 мая приняла решение о выходе из совета директоров.

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Все комментарии
kts99
kts99
вчера в 11:48
Зарему в сборную!!!
Верг
Верг
05 июня в 16:49
Ну тогда нужно будет внимательнее вчитываться в будущие некрологи, "труп шармуты федуна обнаружили на самосыровской мусорной свалке"
альсато
альсато ответ Сп62 (раскрыть)
05 июня в 16:43
Катька, как женщина , правила только прическу!..при этом про76и Индонезию и Аляску....
ABir
ABir
05 июня в 13:05
Никогда не говори никогда
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
05 июня в 12:44
это тоже самое, что сказать, что Федун подкаблучник)))
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
04 июня в 22:29
Тем самым она сказала кто здесь решает) правда её почему-то никто не спрашивает)
димон 37
димон 37 ответ n272nm (раскрыть)
04 июня в 20:42
Черчеса, с Зенитом лч будут брать, а может че другое возьмет
Ravshan878
Ravshan878 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
04 июня в 20:16
Физкультпривет Моловар.С кем не бывает.ООО приятного аппетита. Пиши письмо Гузева и Розу.)))Они быстро сватит 😉.)))
n272nm
n272nm
04 июня в 19:40
Эталонная пЕлотка! :))) Спартаку свезло. Итак, скандалов выше крыши, так теперь прибавилась говорящая голова с сиськами!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
04 июня в 19:32
Больше и больше кажется мне, что Зарема, это Блоссия, а Клеопатра, это Зарема.
Сильная женщина. Чувствуется в ней стержень и искреннее неравнодушие к Спартаку.
Сп62
Сп62 ответ альсато (раскрыть)
04 июня в 19:27
Катерина правила не только балом, но всея Руси. И ничего, живём.
Якутск_Спартаковский
Якутск_Спартаковский
04 июня в 18:24
Черчесов будет тренером Спартака только через постель😂
альсато
альсато
04 июня в 18:14
"баба" правит балом!))) Все !..конец Спартаку!))))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Leha-ha50 (раскрыть)
04 июня в 17:36, ред.
Поддержите нас в Лиге Чемпионов, хотя Тедеско там не причём, нет заслуги
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
04 июня в 17:35
Тедеске тоже огромная благодарность за ЕК!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Leha-ha50 (раскрыть)
04 июня в 17:33
Спасибо ему за еврокубки
Gunslinger
Gunslinger ответ Roman73 (раскрыть)
04 июня в 17:18
В сериале "Теория Большого Взрыва" есть серия с названием "Соседство с мёртвой 31кой".....
Что-то на память пришло... :)))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
04 июня в 17:18
Как раз Бабаев и купил лучшего. Влашич - это не Тиль.
Странникъ
Странникъ
04 июня в 17:17
А тётенька-то неумна, мягко выражаясь. Это ведь сегодня она из себя нечто представляет. А завтра вполне может быть никому не нужна и не интересна. Ни в свежем виде, ни тем более тушкой или чучелком.
Roman73
Roman73
04 июня в 17:07
Итак труп Салиховой или труп Черчесоова !
Коллизии российского футбола . Смотрите на Матч ТВ , по пятницам в 18 00.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Leha-ha50 (раскрыть)
04 июня в 17:03
Спроси у Бабаева, который развалил команду, а Зарема купила лучшего игрока рпл Ларссона
25процентный клоун
25процентный клоун
04 июня в 14:33
Кажется я ее полюбил
figrant
figrant
04 июня в 14:21
Зарема дело молотит. А то, что громогласно и не сдерживая эмоций, так это показатель не безразличия к клубу. Такие люди нужны в структуре.
Шуnя771
Шуnя771 ответ sten312 (раскрыть)
04 июня в 14:14
Называемая часто самой страшной женщиной-пиратом в истории Цзин Ши была китайской пираткой, которая господствовала в водах Китайского моря в начале 19 века. В 1801 году ее похитили пираты, и она вышла замуж за капитана Чжэн Йи. Цзин Ши возглавляет флот под названием «Красный флаг» после смерти мужа и нападает на британские и китайские судна. Ее флот быстро разрастался. Китайское правительство было вынуждено пойти на переговоры и заключить с ней мир в 1810 году. Умерла в 1844 году.
Мessi 10
Мessi 10
04 июня в 14:07
Я не особо слежу за новостями Спартака, но сложилось впечатление, что эта мадам вдруг вылезла из ниоткуда и начала диктовать всем свои условия.
Федун стареет и дал ей карт-бланш?
sten312
sten312 ответ Шуnя771 (раскрыть)
04 июня в 14:06
Какая госпожа Цзин?Типичная Заремка-Облигация.
Байкал-38.
Байкал-38.
04 июня в 14:03
А, что Зарема уже стала женой Федуна? Ещё буквально вчера на соккере была спутницей, в по версии пользователей просто эскордницей.
А так Черчесов станет тренером Спартака и все переобуетесь как обычно. Сама же скажешь, что тебя не правильно поняли, что ты наоборот сказала, что жизнь положишь, но Черчесов будет твой.
RomzesRZN
RomzesRZN
04 июня в 14:01
Кто ожидал, что бывшая эскортница станет лучшим работником в структуре «Спартака» в 21-м веке.
Шуnя771
Шуnя771
04 июня в 13:56
Баба сердцем чует...
Видно кто то после Евро будет искать работу...
Посмотрим как действует корабельно-морской закон в Спартаке?!
Хотя в не совсем далекие времена, в Южно-Китайском море Госпожа Цзин рулила пиратской эскадрой в 2000 кораблей...)
Жена болельщика
Жена болельщика
04 июня в 13:51
А я её не дооценивала)))
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