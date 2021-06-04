Салихова: «Черчесов будет тренером „Спартака“ только через мой труп»

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04 июня 2021, 11:45

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась по поводу того, что главный тренер сборной России может однажды возглавить московский клуб.

«Черчесов будет главным тренером „Спартака“ только через мой труп», — написала Салихова в чате Телеграм-канала.

Напомним, 3 мая Салихова вошла в совет директоров «Спартака», а 21 мая приняла решение о выходе из совета директоров.