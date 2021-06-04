Салихова: «Черчесов будет тренером „Спартака“ только через мой труп»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась по поводу того, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов может однажды возглавить московский клуб.
«Черчесов будет главным тренером „Спартака“ только через мой труп», — написала Салихова в чате Телеграм-канала.
Напомним, 3 мая Салихова вошла в совет директоров «Спартака», а 21 мая приняла решение о выходе из совета директоров.
Сильная женщина. Чувствуется в ней стержень и искреннее неравнодушие к Спартаку.
Сильная женщина. Чувствуется в ней стержень и искреннее неравнодушие к Спартаку.
Что-то на память пришло... :)))
Что-то на память пришло... :)))
Коллизии российского футбола . Смотрите на Матч ТВ , по пятницам в 18 00.
Коллизии российского футбола . Смотрите на Матч ТВ , по пятницам в 18 00.
Федун стареет и дал ей карт-бланш?
Федун стареет и дал ей карт-бланш?
А так Черчесов станет тренером Спартака и все переобуетесь как обычно. Сама же скажешь, что тебя не правильно поняли, что ты наоборот сказала, что жизнь положишь, но Черчесов будет твой.
А так Черчесов станет тренером Спартака и все переобуетесь как обычно. Сама же скажешь, что тебя не правильно поняли, что ты наоборот сказала, что жизнь положишь, но Черчесов будет твой.
Видно кто то после Евро будет искать работу...
Посмотрим как действует корабельно-морской закон в Спартаке?!
Хотя в не совсем далекие времена, в Южно-Китайском море Госпожа Цзин рулила пиратской эскадрой в 2000 кораблей...)
Видно кто то после Евро будет искать работу...
Посмотрим как действует корабельно-морской закон в Спартаке?!
Хотя в не совсем далекие времена, в Южно-Китайском море Госпожа Цзин рулила пиратской эскадрой в 2000 кораблей...)