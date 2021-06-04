Путин пожелал Катару успешно провести чемпионат мира в 2022 году

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04 июня 2021, 19:22

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума коснулся темы футбольных турниров, пожелав Катару успешно провести чемпионат мира в 2022 году.

Уже на следующей неделе северная столица России начнёт принимать матчи стартующего чемпионата Европы по футболу. В связи с этим хотел бы адресовать самые лучшие пожелания нашему большому другу — эмиру Катара. Уверен, что Катар с большим успехом проведёт мировое футбольное первенство в будущем году.

Также недавно Путин поручил усилить меры безопасности в Петербурге в связи с Евро-2020.