Путин пожелал Катару успешно провести чемпионат мира в 2022 году

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума коснулся темы футбольных турниров, пожелав Катару успешно провести чемпионат мира в 2022 году.
Уже на следующей неделе северная столица России начнёт принимать матчи стартующего чемпионата Европы по футболу. В связи с этим хотел бы адресовать самые лучшие пожелания нашему большому другу — эмиру Катара.
Уверен, что Катар с большим успехом проведёт мировое футбольное первенство в будущем году.
Также недавно Путин поручил усилить меры безопасности в Петербурге в связи с Евро-2020.