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Путин пожелал Катару успешно провести чемпионат мира в 2022 году

04 июня 2021, 19:22

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума коснулся темы футбольных турниров, пожелав Катару успешно провести чемпионат мира в 2022 году.

Уже на следующей неделе северная столица России начнёт принимать матчи стартующего чемпионата Европы по футболу. В связи с этим хотел бы адресовать самые лучшие пожелания нашему большому другу — эмиру Катара.

Уверен, что Катар с большим успехом проведёт мировое футбольное первенство в будущем году.

Также недавно Путин поручил усилить меры безопасности в Петербурге в связи с Евро-2020.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ доктоР7 (раскрыть)
05 июня в 10:32
У России традиционно два союзника: армия и флот.
доктоР7
доктоР7 ответ ДСА (раскрыть)
05 июня в 09:44
Добрый день, каких ещё союзников? Катар - союзник? Гражданский борт над Синаем - многие пишут, что это их рук дело!
Gahi
Gahi ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
04 июня в 21:31
К сожалению нет, да и мы с вами столько не живём, чтобы написать эти поэмы, которые были переданы в них доктрины до нового тысячелетия от рождества Христова и посвящённых постоянной борьбе между Добром и Злом, Космосом и Хаосом. 
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Gahi (раскрыть)
04 июня в 20:57
Не вы писАли "Махабхарату" и "Рамаяну" ?
drug01
drug01
04 июня в 20:24
Если надо будет поможем
Gahi
Gahi
04 июня в 20:05
Хорошее пожелания и напутствия Эмиру Катара от Президента страны которая успешна провела Чемпионат Мира 2018 года. Эти два государства начиная с первых дней от презентации и до выборов хозяйки игр идут вместе по сегодняшний день поддерживая друг друга. Обмениваясь опытом и находя что-то нового в провидении подобных соревнованиях мирового масштаба. Прошло 11 лет после оглашения в 2010 году хозяек Чемпионатов Мира в 2018 и в 2022 года. России и Катара и всё это время пришлось каждой из них испытать достаточно сильное давление со стороны конкурентов. Которые до последнего дня использовав всевозможные рычаги давления хотели отобрать эти соревнования каждый себе. Но сумев преодолеть все эти преграды Россия  уже провела и доказала что Члены Исполком ФИФА сделали правильный выбор доверив ей провести Чемпионат Мира 2018, который стал самым ярким и успешным из всех и на долго запомнился как участникам, так и болельщикам команд. Будем надеяться что и Катар использовав тот богатый опыт проведения Чемпионата Мира Россией, сможет также достойно провести данные соревнования с успехом у себя в стране. Удачи
mihaluch
mihaluch
04 июня в 19:43
В Питере и сейчас меры безопасности дай боже.
ДСА
ДСА
04 июня в 19:23
Союзников нужно хвалить.
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