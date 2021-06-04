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Мутко: «Сборная России будет на Евро в выигрышном положении»

04 июня 2021, 16:14

Бывший министр спорта России Виталий Мутко считает, что сборная России находится в выигрышной ситуации перед соперниками накануне старта Евро-2020.

Я никогда прогнозов не даю, год футбольный был не очень простой. Шансы у всех перед стартом одинаковые. У нас сборная сейчас в неплохом состоянии, даже в более выигрышном — мы раньше закончили чемпионат, ребята на сборах, травмированных нет. Физическое состояние и самоотдача все решит. Тот же Кевин Де Брюйне травмирован, «Манчестер Сити», «Реал» — все только закончили.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:16
этот не обманет, факт )
pomor45
pomor45 ответ Caniggia (раскрыть)
04 июня в 21:57
Он же не имел в виду нас, когда говорил - мы.
pomor45
pomor45
04 июня в 21:55
Не надо его ругать. Это же такой редкий случай, когда фамилия, так полно и объективно отражает сущность её обладателя.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
04 июня в 21:30
М-да. Как был человек далёким от футбола в бытность Министром спорта, таким и остался. Даже анализировать эту бредятину не хочется. И не буду.
Caliostro
Caliostro
04 июня в 21:00
лучше космодром дострой или чо вы там с рогозиным мутите, но к футболу больше не надо......
альсато
альсато
04 июня в 18:18
....мы в "положении" -лет так...33 *(три))))))
Василий 50
Василий 50
04 июня в 17:50
Мутко опять всплыло
stanichnik
stanichnik
04 июня в 17:13
На первом этапе наш главный соперник Дания, а с ней мы играем в гостях, да ещё вероятное без поддержки своих болельщиков. Так что и здесь Мутко, как бы это помягче,..... погорячился.
Roman73
Roman73
04 июня в 17:11
Мутко -маркитант, ему бы только что -нибудь смаркитанить, что-нибудь выгадать .
Ему бы хоть какую-нибудь выгоду, какую-нибудь дырочку , группу полегче, соперников подешевле .Пролезть в чемпионы с заднего крыльца.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 июня в 16:38
Бельгия и без него нас порвёт а в остальных командах не так много игроков Реала...
Ironigor
Ironigor
04 июня в 16:30
Ну раз Мутко сказал, так тому и быть !!!
mihaluch
mihaluch
04 июня в 16:29
С каких пор цыган стал гадать.
berda2003
berda2003
04 июня в 16:27
красава, футбол наладил, олимпиаду наладил, строительство наладил теперь в банковской системе налаживает и поплыла страна в светлое будущее...
Project Pandora
Project Pandora ответ Caniggia (раскрыть)
04 июня в 16:25
Помощник главного вора
STVA 1
STVA 1 ответ Caniggia (раскрыть)
04 июня в 16:21
Фром май харт это неизличимо))
Caniggia
Caniggia
04 июня в 16:19
А вот и главный "эксперт" в футболе по совместительству и главный вор страны нарисовался и открыл нам потрясающую новость - оказывается, мы находимся в выигрышном положении!
beefs
beefs
04 июня в 16:16
гадай не гадай, что будет, то будет - в конце месяца осудим...
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