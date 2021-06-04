Мутко: «Сборная России будет на Евро в выигрышном положении»

Бывший министр спорта России Виталий Мутко считает, что сборная России находится в выигрышной ситуации перед соперниками накануне старта Евро-2020.

Я никогда прогнозов не даю, год футбольный был не очень простой. Шансы у всех перед стартом одинаковые. У нас сборная сейчас в неплохом состоянии, даже в более выигрышном — мы раньше закончили чемпионат, ребята на сборах, травмированных нет. Физическое состояние и самоотдача все решит. Тот же Кевин Де Брюйне травмирован, «Манчестер Сити», «Реал» — все только закончили.