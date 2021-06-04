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Уткин — о выборе Шунина: «Никакого иного решения и быть не могло»

04 июня 2021, 17:05

Известный блогер и журналист Василий Уткин высказался о выборе основного вратаря сборной России на предстоящий чемпионат Европы.

Итак, Черчесов вслух сказал то, что и так было уже практически ясно: первым номером на Евро будет Шунин. Собственно, такие решения лет за 20 не бывали сенсационными. Разве кроме Евро-12, когда основным при живом Акинфееве был Малафеев. Он тогда справился на уровне сборной. Не вышли из группы, но дело было не во вратаре. Ещё можно вспомнить ЧМЯК (Япония и Корея, 2002), когда в сборной играл не сильнейший вратарь того времени Овчинников, а Нигматуллин. Тогда они были несопоставимы. Но это не было неожиданностью, Овчинникова сборная с Романцевым последовательно игнорировала.

Возвращаясь в сегодня, никакого иного решения и быть не могло. У Сафонова и Дюпина пол-игры за сборную на двоих. Отсев Лунёва тоже вещь достаточно очевидная. Но это не меняет того обстоятельства, что Антон Шунин при всём уважении — точно слабейший первый номер сборной на большом турнире в истории сборной России. Можно поспорить насчёт Нигматуллина образца 2002 года, но это будет очень недолгий спор, и я его не начну.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
05 июня в 02:13
Самым сильным быть - очень сложно и все равно спорно.
Главное быть самым сильным здесь и сейчас. так становятся чемпионами.
Удачи Шунину. Он точно как спортсмен и человек достоин получить чуточку помощи от высших сил.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
04 июня в 23:15
Из всех возможных вариантов Шунин самое бредовое решение, вратарь ни о чем.
pomor45
pomor45
04 июня в 21:50
Справится. Опыт есть, а доверие окрыляет. Правда, его близкая подруга - ответственность, ложится на плечи, как рюкзак с кирпичами.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
04 июня в 21:34
Лунёв, Кержаков, Сафонов, Гилерме, далее везде...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
04 июня в 21:31
Мишу Кержакова брать надо было! ИМХО.
Caniggia
Caniggia
04 июня в 19:50
Самое интересное, что если Шунька напропускает бабочек в первых двух играх с Бельгией и Данией, то усатый баобаб поставит его в основе и с финнами, показав всем свою очередную "принципиальность" (типа, сказал же что он основной, значит так и будет), а на самом деле безнадёжную и хроническую тупость!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
04 июня в 19:35, ред.
Ещё ЧЕ не начался, а Васятка на Шунина первую огромную собачúщу повесил. При столь гениальном гл.тр. это не последнее "чудо"). До матча с Бельгией совсем немного осталось. Думаю штуки 4е залетит).
Tostao
Tostao
04 июня в 19:30, ред.
Шунин - паникер, ужасен на выходах, если и выходит на навес, то отбивает ладошкой, а не кулаком, отсюда и кликуха - "ладошка" и вторая - "дрожащая барселонка". Почему "барселонка"? А потому что предлагал болелам "Динамо" болеть за "Барселону", в ответ на критику его игры.
Если пропустит глупый гол, то начнёт паниковать, за ним начнёт мандражировать защита и придёт пипец. И тут его придётся срочно менять.
BDA8181
BDA8181
04 июня в 18:56
Опять какая нить петарда взарвёться)))))))))))) А если серьёзно то за чем ставить его?! Он же ноль !!! Лучше вызывайте с пенсий Овчиникова или сам Черчесов пускай встаёт , это будет одно и тоже!!! Хватит глумиться над сборной СТРАНЫ!!
Caniggia
Caniggia
04 июня в 18:41
Во второй половине чемпионата самым стабильным из них троих был Дюпин, его и следовало делать основным и опыт игры за сборную тут не при чём. У Шунина его, кстати, тоже кот наплакал. Должен играть тот, кто сильнее на данный момент.
альсато
альсато
04 июня в 18:36
..в подтверждении слов Василия...был в свое время такой игрок в Спартаке-Робсон)))..так болелы Спартака возмущались- а на х..ен он нужен..если не забивае т..на что О.И. отвечал.., а что я сделаю? ..если он быстрее всех бегает и выше всех прыгает!))))).....почему "БОСС "не поехал на ЧМ в японию-знает ВСЯ страна!...зато поехал Мостовой- с порванной (стыдно сказать)...Браво Романцев!
drug01
drug01
04 июня в 18:15
Вратари все одного уровня
mihaluch
mihaluch
04 июня в 17:33
Шунин всё-таки не стабилен.
beefs
beefs
04 июня в 17:19
можно спорить до..., но последнее слово за Черчесовым...
Mangur
Mangur
04 июня в 17:12
Блохеру Уткину лучше бы помолчать.
25процентный клоун
25процентный клоун
04 июня в 17:10
Как же я уважаю Васю, прям слюна течет от степени информативности его постов
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
04 июня в 17:09
Тут утка вонючка прав, можно было Дюпина.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 июня в 17:06
Просто больше выбирать не из кого
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