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Президент «Урала»: «Заболотный — пример для молодёжи»

04 июня 2021, 16:24

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о нападающем Антоне Заболотном, который перешёл из «Сочи» в ЦСКА.

Вот сейчас Антоха Заболотный. Он в этом году какие классные мячи забивает, но, когда он у нас был, я всегда возмущался: «Антон, ты вовремя не можешь прыгнуть, головой сыграть». Может быть, действительно как вратарь созревает к тридцати, так же и нападающий может созревать.

Вот Антон сейчас созрел, в сборную попал, в «Зените» чемпионство взял, лидером «Сочи» стал, с ЦСКА заключил контракт. Ему можно только поаплодировать, что он пытался, всегда тренировался и всегда хотел стать лучше. Да, по молодости не получалось, но сейчас он достиг этого за счет своей работы. Молодец.

Заболотный — пример для молодёжи, а у нас наоборот все кричат… Его же не по блату в сборную взяли, он своим трудом этого добился: забивает голы, что и должен делать нападающий. У него еще отец такой, всегда переживает, на все игры в центральной России постоянно приезжал.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012 ответ КЭТиК (раскрыть)
05 июня в 12:44
В Зенит многие зря переходят, очень много классных футболистов на спад пошли после подписания контракта с Питерскими. Возможно расслабляются, зп высокая 3-4 года - сиди получай.
ermak6848
ermak6848
04 июня в 21:48
Есть на кого равняться....
Igo0rek
Igo0rek
04 июня в 18:53
Поэтому в России футбол ниже чем дно, потому что всякие заболотные пример для молодежи...
Gahi
Gahi
04 июня в 18:20
Заболотный действительно становиться лучшим по сравнению с тем когда он начинал играть в РПЛ, особенно его кульбиты после гола становятся всё ярче и выше. Но не каждому так повезёт как Антону, что на его пути появился манекен который так круто изменил его жизнь и помог ему переосмыслить себя в футболе, что сделала его востребованным в составе сборной. Удачи Заболотному в сборной и в новом клубе ЦСКА, а так же продолжать прогрессировать и удивлять своих преданных болельщиков игрой. Удачи
Федор Паршунин
Федор Паршунин
04 июня в 17:04
Без вопросов - крутейший форвард
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 июня в 17:04
Скорей бы сезон начался,хочу посмотреть что ЗБ нам покажет!
drug01
drug01
04 июня в 17:02
Проверка будет в игре
Leha-ha50
Leha-ha50
04 июня в 16:56
Антон действительно прибавил в плане и результативности , и в плане полезности. Хотя в Зените совсем у парня не получалось. Посмотрим , что парень продемонстрирует в играх за армейцев, сможет ли найти взаимопонимание с новыми партнерами ??? Главное, в старательности ему не откажешь, а уж как получится узнаем в новом сезоне.
Удачи Антохе и в сборной , и в ЦСКА.
Всем здоровья .
КЭТиК
КЭТиК
04 июня в 16:27
В Зенит зря переходил.
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