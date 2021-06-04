Президент «Урала»: «Заболотный — пример для молодёжи»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о нападающем , который перешёл из «Сочи» в ЦСКА .

Вот сейчас Антоха Заболотный. Он в этом году какие классные мячи забивает, но, когда он у нас был, я всегда возмущался: «Антон, ты вовремя не можешь прыгнуть, головой сыграть». Может быть, действительно как вратарь созревает к тридцати, так же и нападающий может созревать.

Вот Антон сейчас созрел, в сборную попал, в «Зените» чемпионство взял, лидером «Сочи» стал, с ЦСКА заключил контракт. Ему можно только поаплодировать, что он пытался, всегда тренировался и всегда хотел стать лучше. Да, по молодости не получалось, но сейчас он достиг этого за счет своей работы. Молодец.

Заболотный — пример для молодёжи, а у нас наоборот все кричат… Его же не по блату в сборную взяли, он своим трудом этого добился: забивает голы, что и должен делать нападающий. У него еще отец такой, всегда переживает, на все игры в центральной России постоянно приезжал.