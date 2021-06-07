«Зенит» и «Локомотив» начали переговоры по трансферу Лантратова

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вчера, 17:09

Голкипер может покинуть «Химки» этим летом.

Как сообщается, переговоры по трансферу 25-летнего вратаря начали «Локомотив» и «Зенит». ЦСКА , который также заинтересован в подписании Лантратова, взял паузу.