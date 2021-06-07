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«Зенит» и «Локомотив» начали переговоры по трансферу Лантратова

вчера, 17:09

Голкипер Илья Лантратов может покинуть «Химки» этим летом.

Как сообщается, переговоры по трансферу 25-летнего вратаря начали «Локомотив» и «Зенит». ЦСКА, который также заинтересован в подписании Лантратова, взял паузу.

В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги Лантратов не допустил ни одной голевой ошибки, а также был признан лучшим игроком РПЛ по итогам мая.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:21
Химки сильно разбогатеют
valt134
valt134
сегодня в 03:02
Калиф на час. Вернее на сезон. Опять из «ничего « звезду» делают. Бабки правят миром...
3_DEIVID
3_DEIVID
вчера в 21:49
Тут же уже орали армейцы, что Лантратов их и закроет позицию вратаря после Игорька.
SHMEL
SHMEL
вчера в 21:29
Вопрос в том, кто отдаст ему место вратаря в основе, а на лавку нет смысла переходить.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:53
Поиграл бы еще годик в Химках , а так скамья только ждет во всех клубах , которые в верхней части таблицы .
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 20:23
В Локо уже убили вратаря Медведева так что лучше в Зенит
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Hryak Shashlyk (раскрыть)
вчера в 19:51
Развитие вратаря идет в две стороны. Как у Ладыгина ?
Hryak Shashlyk
Hryak Shashlyk
вчера в 19:31
Зенит единственный вариант для развития вратаря.
Иван Пойлов
Иван Пойлов ответ makkie (раскрыть)
вчера в 19:29
25 лет даже для полевого игрока это не возраст, а для вратаря и подавно
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:28
Как по мне, так любой из вратарей РПЛ может выдавать фееричную "сухую" серию из нескольких матчей, ловить всё, что шевелится, и отбивать всё, что летит в створ (в т.ч. пенальти!). Тогда его называют - ГЕРОЙ!
А может - пропускать детские мячи между ног, неудачно и неуверенно играть на выходах, своей перепасовкой с защитниками "привозить" себе лишние проблемы и т.п. Тогда его называют - ЛУЗЕР!
Лантратов, такой же, как и все. Ничего типа "СУПЕР" я не вижу. И чего тогда "копья ломать" куда он перейдёт? Да какая разница?
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
вчера в 18:49
Растащат Химки на корню! А еще говорили что фарм Спартака!)))
Futurista
Futurista ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 18:22
Паспорт наразрыв)...
makkie
makkie
вчера в 18:19
Лантратову 25 лет, возраст уже солидный по футбольным меркам.
Какой смысл идти на лавку в Локо или Зенит? Чтобы сидеть под Гильерме и Лунёвым? Оба игроки старта в своих командах, вряд ли новичок в основе окажется.
старина
старина
вчера в 18:16
в Питере будет за спиной Лунева.В Локо за Гильерме
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:13
    112910415
    112910415
    вчера в 18:02
    настаёт звёздный час
    Red blu
    Red blu
    вчера в 18:00
    А Лантратов в курсе, что его хотят подписать Локо и Зенит?
    1-я конная
    1-я конная ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 18:00
    Всегда можно Малафеева вернуть - он не больше Селихова за раз пропускает
    Сп62
    Сп62
    вчера в 17:58
    Если Зенит решит взять, то Локо ловить нечего. Разные весовые категории.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 17:47
    Илье надо крепко родумать прежде чем сделать выбор.
    drug01
    drug01
    вчера в 17:27
    Деньги всё решат
    STVA 1
    STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 17:27
    Да и Шунин не Игорь!
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 17:25
    Лантратов прежде всего правильно выбирает позицию в воротах.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 17:20
    У армейцев Легенда 43 в строю. В Локо вратарь республики Гильерме.
    У Зенита Лунёв уже не так надежен.
    Но если выбирать между Дюпиным и Лантратовым я бы выбрал второго.
    Запасаемся попкорном и ждем результатов ..
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 17:15
    Илья своей отличной игрой заслужил внимание к себе клубов более солидных , чем Химки. Парень тащил все что возможно и невозможно. Думаю , что скоро и в сборной должен засветится, все данные у него для этого есть. Шунин не вечен, вот вместо него и придет Илья. А пока ждем . Куда пойдет парень, скоро узнаем.
    Всем здоровья.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 17:10
    Парень нарасхват.
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