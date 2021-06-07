«Зенит» и «Локомотив» начали переговоры по трансферу Лантратова

Голкипер Илья Лантратов может покинуть «Химки» этим летом.
Как сообщается, переговоры по трансферу 25-летнего вратаря начали «Локомотив» и «Зенит». ЦСКА, который также заинтересован в подписании Лантратова, взял паузу.
В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги Лантратов не допустил ни одной голевой ошибки, а также был признан лучшим игроком РПЛ по итогам мая.
Всем здоровья.
Всем здоровья.
А может - пропускать детские мячи между ног, неудачно и неуверенно играть на выходах, своей перепасовкой с защитниками "привозить" себе лишние проблемы и т.п. Тогда его называют - ЛУЗЕР!
Лантратов, такой же, как и все. Ничего типа "СУПЕР" я не вижу. И чего тогда "копья ломать" куда он перейдёт? Да какая разница?
А может - пропускать детские мячи между ног, неудачно и неуверенно играть на выходах, своей перепасовкой с защитниками "привозить" себе лишние проблемы и т.п. Тогда его называют - ЛУЗЕР!
Лантратов, такой же, как и все. Ничего типа "СУПЕР" я не вижу. И чего тогда "копья ломать" куда он перейдёт? Да какая разница?