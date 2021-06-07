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Агент Голенкова: «Для Егора приоритетнее попробовать себя в Европе»

сегодня, 15:05

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы нападающего «Крыльев Советов» Егора Голенкова, рассказал, что у игрока есть предложения от клубов из чемпионата Чехии.

На данный момент у Егора несколько предложений из Чехии, но если говорить о конкретных, то их два. Один из клубов играет в еврокубках.

На сегодняшний день для Егора приоритетнее попробовать себя в Европе. Мы выберем ту команду, где он будет получать больше игрового времени, все остальные нюансы его мало интересуют.

В минувшем сезоне ФНЛ Голенков сыграл в 36 матчах, забил 14 голов и сделал 5 результативных передач.

Недавно Голенков поделился мнением о своем решении перейти в португальскую «Лейрию» в 2017 году.

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nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 18:45
Курица не птица - Чехия не заграница !
stanichnik
stanichnik
сегодня в 16:09
В Чехии будет тоже самое, что и в Португалии, наобещают много, а на деле лавка и в лучшем случае на замену или травма основного игрока. Зовут же в Ростов, чего ещё нужно, у Карпина железно играть будет, а там глядишь и посерьёзнее предложение поступит. Двадцать один год, футбольная карьера вся ещё впереди, работай не ленись и меньше слушай агентов.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:20
Лейрия по боку в Чехии больше получать будет.
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