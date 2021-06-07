Агент Голенкова: «Для Егора приоритетнее попробовать себя в Европе»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы нападающего «Крыльев Советов» Егора Голенкова, рассказал, что у игрока есть предложения от клубов из чемпионата Чехии.
На данный момент у Егора несколько предложений из Чехии, но если говорить о конкретных, то их два. Один из клубов играет в еврокубках.
На сегодняшний день для Егора приоритетнее попробовать себя в Европе. Мы выберем ту команду, где он будет получать больше игрового времени, все остальные нюансы его мало интересуют.
В минувшем сезоне ФНЛ Голенков сыграл в 36 матчах, забил 14 голов и сделал 5 результативных передач.
Недавно Голенков поделился мнением о своем решении перейти в португальскую «Лейрию» в 2017 году.