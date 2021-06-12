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Гюнеш: «Мы рассчитывали показать свою игру в матче с Италией»

сегодня, 01:35
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция0 : 3Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш прокомментировал поражение от Италии (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

В стартовом матче мы играли с одними из хозяев турнира и рассчитывали показать им свой футбол. Но они превосходили нас. Они чаще отбирали мяч и не отдавали его. Они лучше использовали поле. Италия казалась более подготовленной, чем мы.

Очки, которые мы могли бы набрать в этом матче, здорово бы нам помогли. Но нам противостояла команда, которая давно не проигрывает. Однако, даже если бы мы выиграли, ничего не было бы решено.

Чем лучше играла Италия, тем дальше были мы от своего футбола. Мы устали и не могли делать то, что хотели. Мы могли бы сыграть агрессивнее, но этого не произошло.

Отметим, что сборная Италии впервые в истории чемпионатов Европы забила 3 гола в одном матче.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 07:21
В европейских клубах многие играют в "автобус". Но делают это применяя определенную тактику или идею - например, выключать ключевых игроков, не пускать соперника в центр, заставляя его играть навесами или что-там по заветам Моуриньо или Симеоне. Сборная Турция вышла на игру с одной мыслью не проиграть, но как это сделать - идей никаких не было. А когда ставится подобная задача без продуманной тактики или схемы - команда всегда проигрывает.
протон1
протон1
сегодня в 02:05
у меня набрались очки. могу ли я их продать?
kella
kella
сегодня в 01:48
В первую очередь надо играть на результат, - а его сегодня нет!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:45
Турция оставила очень грустное впечатление. Практически ничего не получалось. Редкие вылазки не таили никакой угрозы воротам итальянцев. Игра прошла при подавляющем преимуществе хозяев поля. Но будем надеяться, что турки соберутся, сделают работу над ошибками и в играх с Уэльсом и Швейцарией покажут более интересный футбол. Поражение - это конечно не есть хорошо, но еще ничего не потеряно.
Ждем следующих матчей и будем надеяться, что они будут более интересными, упорными , непредсказуемыми.
Всем здоровья.
1bear
1bear
сегодня в 01:42
желаю сборной Турции удачи в двух оставшихся матчах в группе - команда очень достойная и проиграла сильнейшему
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:39
Неее, лучше такую игру никому больше не показывать !!!
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