Гюнеш: «Мы рассчитывали показать свою игру в матче с Италией»

Главный тренер сборной Турции прокомментировал поражение от Италии (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

В стартовом матче мы играли с одними из хозяев турнира и рассчитывали показать им свой футбол. Но они превосходили нас. Они чаще отбирали мяч и не отдавали его. Они лучше использовали поле. Италия казалась более подготовленной, чем мы.

Очки, которые мы могли бы набрать в этом матче, здорово бы нам помогли. Но нам противостояла команда, которая давно не проигрывает. Однако, даже если бы мы выиграли, ничего не было бы решено.

Чем лучше играла Италия, тем дальше были мы от своего футбола. Мы устали и не могли делать то, что хотели. Мы могли бы сыграть агрессивнее, но этого не произошло.