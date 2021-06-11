Луческу: «Сборная Украины выйдет из своей группы на Евро»

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу считает, что сборная Украины сможет выйти в плей-офф Евро-2020.
Украина — конкурентоспособная команда, в которой много футболистов, выступающих за клубы Западной Европы.
Легионеры играют в нападении, а в защите выступают игроки из УПЛ, но это сбалансированная команда с очень хорошим потенциалом. Несомненно, они выйдут из группы на Евро-2020.
Накануне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о главных задачах своей команды на Евро-2020.
Нидерланды фавориты но вот только не знаешь чего ожидать от сборной при де Буре. Но все же я считаю,что именно оранжевые будут первыми, а вот Украина скорее всего вторыми...
Нидерланды фавориты но вот только не знаешь чего ожидать от сборной при де Буре. Но все же я считаю,что именно оранжевые будут первыми, а вот Украина скорее всего вторыми...