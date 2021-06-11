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Луческу: «Сборная Украины выйдет из своей группы на Евро»

вчера, 20:34

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу считает, что сборная Украины сможет выйти в плей-офф Евро-2020.

Украина — конкурентоспособная команда, в которой много футболистов, выступающих за клубы Западной Европы.

Легионеры играют в нападении, а в защите выступают игроки из УПЛ, но это сбалансированная команда с очень хорошим потенциалом. Несомненно, они выйдут из группы на Евро-2020.

Накануне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о главных задачах своей команды на Евро-2020.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:50
Сборная там сейчас сильная, выйдут даже не сомневаюсь
youtomee
youtomee
вчера в 23:44
в целом вполне по силам, и команда у них неплохая, и группа проходимая, но в то же время эта группа кажется какой-то непредсказуемой
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:25
Ваще фиалетово на украину!
_Философ_
_Философ_
вчера в 22:30
На прошлом евро помню украинцы тоже кричали что они всех порвут - и в итоге 0 побед, 0 очков и 0 голов.
протон1
протон1
вчера в 22:25
никак не могу забыть тот злаполучный гол в филимонова врата ...
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:42
У Украины вполне проходимая группа
Нидерланды фавориты но вот только не знаешь чего ожидать от сборной при де Буре. Но все же я считаю,что именно оранжевые будут первыми, а вот Украина скорее всего вторыми...
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 21:07
Думаю сборная Украины выступит на Евро лучше чем Росийская. Малиновский у них сейчас в огне!! В Россие нет такого уровня играков, только бревна.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:57
Посмотрим что получится
dimagas2
dimagas2 ответ 311 (раскрыть)
вчера в 20:55
    dimagas2
    dimagas2
    вчера в 20:53
    Если сможем забить больше 1 гола то да))А с нападением пока что ,так себе.
    Alistar100
    Alistar100
    вчера в 20:52
    Причём с первого места!
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 20:51
    Не будет ни чего удивительного.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 20:42
    Пусть дерзают герои...
    311
    311
    вчера в 20:42, ред.
    Замучают всех своими околополитическими выкидонами!)
    ProKop92
    ProKop92
    вчера в 20:35, ред.
    Ну и слава...
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