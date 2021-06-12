Манчини: «До финала ещё далеко»

Главный тренер сборной Италии прокомментировал победу над Турцией (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Мы показали хорошую игру. Не смогли забить гол в первом тайме. Это было не так просто, ведь это был дебютный матч, а Турция — очень хорошая команда.

В таких матчах важна каждая мелочь. У нас была поддержка трибун. Мы счастливы, и мне кажется, что команда очень здорово сыграла.

Решающую роль сыграло то, что мы быстро перемещали мяч, что позволяло всегда освобождать кого-то для передачи. Было важно хорошо начать этот матч.

Это был прекрасный вечер. Надеюсь, таких будет ещё много. «Уэмбли»? До этого ещё далеко — шесть матчей (Прим. — пять, если не считать финальную игру).