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Манчини: «До финала ещё далеко»

сегодня, 01:51
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция0 : 3Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу над Турцией (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Мы показали хорошую игру. Не смогли забить гол в первом тайме. Это было не так просто, ведь это был дебютный матч, а Турция — очень хорошая команда.

В таких матчах важна каждая мелочь. У нас была поддержка трибун. Мы счастливы, и мне кажется, что команда очень здорово сыграла.

Решающую роль сыграло то, что мы быстро перемещали мяч, что позволяло всегда освобождать кого-то для передачи. Было важно хорошо начать этот матч.

Это был прекрасный вечер. Надеюсь, таких будет ещё много. «Уэмбли»? До этого ещё далеко — шесть матчей (Прим. — пять, если не считать финальную игру).

Лучшим игроком встречи Турция — Италия был признан итальянский защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:00
Заслуженный разгром вполне.
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