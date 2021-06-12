В сборной Венесуэлы вспышка коронавируса перед стартом Кубка Америки

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сегодня, 09:28

Семь игроков сборной Венесуэлы получили положительные результаты после тестов на коронавирус накануне старта Кубка Америки-2021, сообщает журналист Ренато Соуза.

Кто именно из футболистов заразился вирусом, на данный момент неизвестно. Повторное тестирование команда пройдет в субботу.

Первый матч на турнире сборная Венесуэлы должна провести сегодня ночью против Бразилии.

Напомним, что Кубок Америки был перенесен в Бразилию. Изначально турнир должен был состояться в Колумбии и Аргентине, но от проведения матчей в Колумбии отказались из-за политического кризиса в стране, Аргентина же не сможет принять игры из-за сложной коронавирусной ситуации.