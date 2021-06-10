ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниЕвро-2020

Де Брюйне точно не сыграет против сборной России

вчера, 23:06
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 22:00 Не начался

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне заявил, что не сыграет в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 против сборной России.

Да, я готовлюсь ко второму матчу. До сих пор чувствую небольшую боль, но общее состояние намного лучше. Иногда для удобства я ношу очки от солнца, но это не всегда возможно.

Напомним, что Де Брюйне получил переломы носа и левой глазницы в финальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» (0:1).

Матч между Бельгией и Россией состоится в субботу, 12 июня. Начало — в 22.00 (мск).

Ранее сообщалось, что для Де Брюйне изготовят защитную маску.

Все новости
ОфициальноХавбек сборной Италии Пеллегрини получил травму и рискует пропустить Евро
Вчера, 12:58 Комментарии2
Де Лигт может пропустить матч с Украиной на Евро-2020
09 июня Комментарии3
В сборной Испании не выявлено новых случаев заражения коронавирусом
09 июня Комментарии2
Бензема избежал серьёзной травмы. Он сможет сыграть на Евро-2020
09 июня Комментарии5
Дешам прокомментировал травму Бензема
09 июня Комментарии5
ОфициальноЕщё один игрок сборной Испании заразился коронавирусом
09 июня Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:03
не сильно слабее станут
протон1
протон1
вчера в 23:56
он там и не нужен. бельгия и без него и азара обыграет россию 3-0
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:33
Да ну и что с того ??? Нашим всё равно !!!)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:30
Потеря для Бельгии!Но не думаю что нам это поможет
minai
minai
вчера в 23:29
Но наши не поведутся на такую фору. Один хрен накосячат.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:23
Не повезло нашим сильно, ведь Де Брюйне это минус два игрока когда на поле, тупо потеря мяча
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:21
Отличная новость для наших!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100