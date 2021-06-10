Де Брюйне точно не сыграет против сборной России

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вчера, 23:06

Полузащитник сборной Бельгии заявил, что не сыграет в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 против сборной России.

Да, я готовлюсь ко второму матчу. До сих пор чувствую небольшую боль, но общее состояние намного лучше. Иногда для удобства я ношу очки от солнца, но это не всегда возможно.

Напомним, что Де Брюйне получил переломы носа и левой глазницы в финальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» (0:1).

Матч между Бельгией и Россией состоится в субботу, 12 июня. Начало — в 22.00 (мск).

Ранее сообщалось, что для Де Брюйне изготовят защитную маску.