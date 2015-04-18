Божович: «Даже если бы мы хотели специально сыграть так плохо, то не смогли бы»

Главный тренер «Локомотива» Миодраг Божович дал интервью телеканалу «Наш футбол» после поражения от «Уфы».
- Мы играли очень плохо и заслуженно проиграли. Мне стыдно перед болельщиками, сегодня мы просто провалили игру. Могу ли назвать основные причины провала? Сложно это сделать сейчас по горячим следам. Даже если бы мы хотели специально сыграть так плохо, то не смогли бы.
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