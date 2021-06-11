Черчесов: «Работаем над тем, чтобы нивелировать качества игроков Бельгии»

Наставник сборной России Станислав Черчесов порассуждал о предстоящем матче с командой Бельгии на Евро-2020.
Если брать арифметически, то с чемпионата мира у нее осталось 18 игроков в составе. Это сыгранная команда. Они знают, чего хотят. Мы с ними проводили три матча, все были интересными, зрелищными для болельщиков. Мы изучаем соперника, к завтрашней игре готовимся на максимуме.
Понятно, что у соперника хорошая команда. Сейчас не буду говорить о деталях, но мы их обсуждаем. У нее индивидуально сильные игроки. А у них есть качества, которыми пользуется команда. Мы работаем над тем, чтобы нивелировать эти качества. Но мы всегда говорим игрокам, что нужно обращать больше внимания на себя. Мы моделировали какие-то тактические вещи на тренировке.
Ранее наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что ему хорошо знакома сборная России.
Во вторых : матч прошел при подавляющем преимуществе Барсы, ну не повезло - это бывает.
В третьих : в одном конкретном матче даже аутсайдер может упереться.
Что же касается тренера, то я тоже не в восторге от "бармалея", но от нас уже ничего не зависит. Остается только болеть.
Во вторых : матч прошел при подавляющем преимуществе Барсы, ну не повезло - это бывает.
В третьих : в одном конкретном матче даже аутсайдер может упереться.
Что же касается тренера, то я тоже не в восторге от "бармалея", но от нас уже ничего не зависит. Остается только болеть.
Но для этого нужен тренер.
Вспомни Бердыева и Барселона - Рубин 0 -1 на Ноу Камп...
А ты говоришь ...
Иньеста ничего не мог сделать.
Но для этого нужен тренер.
Вспомни Бердыева и Барселона - Рубин 0 -1 на Ноу Камп...
А ты говоришь ...
Иньеста ничего не мог сделать.
Менталитет российского футбола в прямом смысле. Потому и не могут ничего, только одно на уме, не дать сыграть противнику. Сами уж как-нибудь :)
Менталитет российского футбола в прямом смысле. Потому и не могут ничего, только одно на уме, не дать сыграть противнику. Сами уж как-нибудь :)