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Черчесов: «Работаем над тем, чтобы нивелировать качества игроков Бельгии»

вчера, 22:33
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия22:00 Не начался

Наставник сборной России Станислав Черчесов порассуждал о предстоящем матче с командой Бельгии на Евро-2020.

Если брать арифметически, то с чемпионата мира у нее осталось 18 игроков в составе. Это сыгранная команда. Они знают, чего хотят. Мы с ними проводили три матча, все были интересными, зрелищными для болельщиков. Мы изучаем соперника, к завтрашней игре готовимся на максимуме.

Понятно, что у соперника хорошая команда. Сейчас не буду говорить о деталях, но мы их обсуждаем. У нее индивидуально сильные игроки. А у них есть качества, которыми пользуется команда. Мы работаем над тем, чтобы нивелировать эти качества. Но мы всегда говорим игрокам, что нужно обращать больше внимания на себя. Мы моделировали какие-то тактические вещи на тренировке.

Ранее наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что ему хорошо знакома сборная России.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 01:56
Во первых : счет был 1:2.
Во вторых : матч прошел при подавляющем преимуществе Барсы, ну не повезло - это бывает.
В третьих : в одном конкретном матче даже аутсайдер может упереться.
Что же касается тренера, то я тоже не в восторге от "бармалея", но от нас уже ничего не зависит. Остается только болеть.
nikoladolgov
nikoladolgov ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 01:40
Нивелировать можно.
Но для этого нужен тренер.
Вспомни Бердыева и Барселона - Рубин 0 -1 на Ноу Камп...
А ты говоришь ...
Иньеста ничего не мог сделать.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:30
Нивелировать 11 бельгийцев - это утопия. А вот бельгийцам гораздо легче. Им достаточно нивелировать качества Головина , Зобнина, Фернандеса, а остальные самонивелируются.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 01:29
Лучший результат для России это проигрыш 0-2
salleeh
salleeh
сегодня в 01:08
Следите за Дзюбой, чтобы не начал «нивелировать» прям на поле…😂
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
сегодня в 00:57
Очень жаль, что Черчесова оставили у руля сборной. При голландцах сборная хотя бы играла в футбол, да, результат был не всегда, а с ним либо вымучивание побед над слабыми, либо автобус с фаворитами.
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 00:56
Черчесов- : " От себя лично я сделаю, всё что могу, приду на матч, буду в усах и злой. Что ещё я могу? 😾🤬"
Nazi
Nazi
сегодня в 00:20
"Работаем над тем, чтобы нивелировать качества игроков Бельгии"

Менталитет российского футбола в прямом смысле. Потому и не могут ничего, только одно на уме, не дать сыграть противнику. Сами уж как-нибудь :)
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 00:06, ред.
Перепишем историю? 7 игр, две ничьи, остальное нивилирование сб.России). 7:18.
Хобот
Хобот
сегодня в 00:05
Мне почему-то представлось, как Черчесов нивелирует - в воду слабительное добавляет, бутсы портит, в таком духе)
ProKop92
ProKop92
сегодня в 00:04
Умные слова из усатых уст вызывают исключительно улыбку
figrant
figrant
вчера в 23:42
Стас, твоих нивелиров бельгийцы даже не заметят. Наш максимум будет пониже бельгийского минимума. Ничейку хоть бы.
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 23:38
Подготовка на рубль, моделирование на сдачу
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 23:30
Панегирики, а не пасквили.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:20
Многообещающе , но вряд ли выполнимо.
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 23:20
Завтра посмотрим.Как вы самом деле умеете 74т с мячом.)
sv_1969
sv_1969 ответ Oplot (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:15, ред.
Ну а разве все должны быть согласны с вашим мнением? Вам наверное Стас пасквили заказывает? Или прикалываетесь?
Cat01
Cat01
вчера в 22:58
Трудна работа тренера
протон1
протон1
вчера в 22:58
будьте осторожны тут спамист есть всем игноры и минусы ставит.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:57
Да без разницы что будете делать, самое главное не проиграть дьяволам !!! Вперёд Россия !!! Удачи!!!
mars6791
mars6791
вчера в 22:56
Один автобус лицезреем уже - это Турция, в матче с Италией сейчас.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
вчера в 22:54
Только отстоять , как с Испанией на ЧМ-18 не получится. Надо в футбол играть, а не окопы рыть. А у нас с этим , к сожалению туговато, Я, лично буду счастлив , если хотя бы ничейку скатаем, но мне кажется маловероятно.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:53
Хотите нас выиграть? Вот вам!
Бубнин
Бубнин
вчера в 22:53
"...нивелировать качества игроков Бельгии до нашего уровня".
minai
minai
вчера в 22:52
Кого там невелировать? Их и так пол-команды осталось.
particular
particular
вчера в 22:52
Короче, - понятно... И сами не будут играть и сопернику не дадут...
Oplot
Oplot
вчера в 22:51, ред.
Черчесов знает что делать,уверен в себе и в команде.Сборная Бельгии изучена досконально.Наша команда будет давить целый матч и Бельгия завтра капитулирует.
Project Pandora
Project Pandora ответ beefs (раскрыть)
вчера в 22:50
    протон1
    протон1
    вчера в 22:40
    счет заранее известен мне
    протон1
    протон1
    вчера в 22:40
    я не буду смотреть игру. проголосовал внизу
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