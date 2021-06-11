Черчесов: «Работаем над тем, чтобы нивелировать качества игроков Бельгии»

Наставник сборной России порассуждал о предстоящем матче с командой Бельгии на Евро-2020.

Если брать арифметически, то с чемпионата мира у нее осталось 18 игроков в составе. Это сыгранная команда. Они знают, чего хотят. Мы с ними проводили три матча, все были интересными, зрелищными для болельщиков. Мы изучаем соперника, к завтрашней игре готовимся на максимуме.

Понятно, что у соперника хорошая команда. Сейчас не буду говорить о деталях, но мы их обсуждаем. У нее индивидуально сильные игроки. А у них есть качества, которыми пользуется команда. Мы работаем над тем, чтобы нивелировать эти качества. Но мы всегда говорим игрокам, что нужно обращать больше внимания на себя. Мы моделировали какие-то тактические вещи на тренировке.