Дзюба: «Прекрасно понимаю, что от меня требуется в матче с Бельгией»

Форвард сборной России Артём Дзюба порассуждал о предстоящем матче с командой Бельгии на Евро-2020.
Хотелось бы играть в футбол, а не бороться. Мы ведь играем не только верхом, мы действуем по ситуации. Можем и верхом, и низом. Я прекрасно помню, что игроки сборной Бельгии неуступчивы, сильны, организованны. Прекрасно понимаю, что от меня требуется. Опыт есть, мы все свои матчи проанализировали.
Мы, как и все спортсмены, ощущаем давление. Это нормально, каждый с ним справляется сам. Волнение есть, ведь мы в ожидании матчей. Конечно, любому хотелось бы забить на таком турнире, но главное для нас — команда. Буду правильно и хорошо играть — голы придут сами.
Ранее наставник сборной России Станислав Черчесов оценил силу сборной Бельгии.
Другое, это стоять на половине бельгийцев и типа держать возле себя пару защитников. Это наверно в понимании хвастунишки, игрочишки. Остаётся только надувать щеки перед игрой. Завтра будут раскаты грома с одного места.
Другое, это стоять на половине бельгийцев и типа держать возле себя пару защитников. Это наверно в понимании хвастунишки, игрочишки. Остаётся только надувать щеки перед игрой. Завтра будут раскаты грома с одного места.