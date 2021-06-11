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Дзюба: «Прекрасно понимаю, что от меня требуется в матче с Бельгией»

вчера, 22:42
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия22:00 Не начался

Форвард сборной России Артём Дзюба порассуждал о предстоящем матче с командой Бельгии на Евро-2020.

Хотелось бы играть в футбол, а не бороться. Мы ведь играем не только верхом, мы действуем по ситуации. Можем и верхом, и низом. Я прекрасно помню, что игроки сборной Бельгии неуступчивы, сильны, организованны. Прекрасно понимаю, что от меня требуется. Опыт есть, мы все свои матчи проанализировали.

Мы, как и все спортсмены, ощущаем давление. Это нормально, каждый с ним справляется сам. Волнение есть, ведь мы в ожидании матчей. Конечно, любому хотелось бы забить на таком турнире, но главное для нас — команда. Буду правильно и хорошо играть — голы придут сами.

Ранее наставник сборной России Станислав Черчесов оценил силу сборной Бельгии.

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Все комментарии
протон1
протон1 ответ Ген Геныч (раскрыть)
сегодня в 02:05
счет 2-1. будет.
Дрючик 76
Дрючик 76
сегодня в 01:34
Требуется,чтобы мяч попал в голову или ногу и отскочил в ворота!!Другого не дано к сожалению!)Фора Бельгия -1,5☝
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY
сегодня в 01:07
выхожу на поле, и понимаю что против нас 11 футболистов, а мы привыкли с десятью играть(ну я ж 69 всегда в составе, а я то не футболист), а нас тоже 11, поэтому как всегда просто стою возле штрафной.. если будет Жирков - он сдуру в башку мне зарядит, может залететь.. ну а в это время Бельгийцы накидают нам 7... и это минимум, дохера далеко ходить не надо, там до Сербии близко наискосок, а они пять слегонца кидают сверхдержавной сборной))хсборная может и норм у вас, все же в Европе ребята играют, но нахера это 74льная пародия там, еще и капитаном)))
salleeh
salleeh
сегодня в 00:49
Если забьёшь гол, надеюсь как праздновать тебе не нужно объяснять? 😂
faneng
faneng
сегодня в 00:48
Дзюба, что ты там понимаешь? Ты главное смотри руками вниз не тянись.
Владимир 77
Владимир 77
сегодня в 00:45
У тебя опыт только рукой дергать
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 00:28, ред.
Вы главное навяжите борьбу бельгийцам на своей половине поля, а ни как турки сегодня, тогда шансы будут на ничью! А если безвольно отдадите мяч Бельгии, то будет разгром! Уж про половину поля бельгийцев и прессинг именно там я и не заикаюсь, главное не дать бельгийцам свободы на своей половине поля! Турки вон итальянцам дали свободу - итог плачевный для турок получился!
Serdar Pashakow 1
Serdar Pashakow 1
сегодня в 00:22
Ну давай верблюд неуклюжий, посмотрим. Вазелин возьми собой
alexnick
alexnick
сегодня в 00:18
Пацаны! Вынесити их за пределы чемпа! Топлю ставками!
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 00:07
Артёмка, ты главное давление не в руках, а в ногах чувствуй
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 00:00
Завтра нужно будет отрабатывать в защите, при штрафных и стандартах и при первой возможности на всех парах бежать в контратаку. Вот задача баобаба.
Другое, это стоять на половине бельгийцев и типа держать возле себя пару защитников. Это наверно в понимании хвастунишки, игрочишки. Остаётся только надувать щеки перед игрой. Завтра будут раскаты грома с одного места.
alexgurzan
alexgurzan ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 23:54
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:53
Что требуется? Неужели закрыть рот и заняться своими прямыми обязанностями.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:53
Есть одна задача, руками не играть!!!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:47
Дзюба , давай дерзай, но только без онанизма !
An Jo
An Jo ответ Hypnoz (раскрыть)
вчера в 23:44
покер он может. но не бельгии.
youtomee
youtomee
вчера в 23:37
а слабо показать классную технику, дриблинг, скорость?.....ладно шучу я
mortid
mortid
вчера в 23:25
Вот и посмотрим завтра, ЗМС вы или раки.
MACBARTON
MACBARTON ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 23:25
АГА,Завтра Дзюбинио будет душить Бельгийского Жирафа
Сп62
Сп62
вчера в 23:25
Артёму не дают покоя лавры Заремы.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 23:23
Ну, я так понимаю, что он хочет выпустить новое видео о том, как душить удава 😂
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ particular (раскрыть)
вчера в 23:23
Он живёт в этом образе уже три года, с ЧМ-18.
particular
particular
вчера в 23:19
Преодолевая волнение и ложную скромность, потихоньку вживается в образ национального героя...
MACBARTON
MACBARTON ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 23:05
Если бельгийцев будут пьяные)
MACBARTON
MACBARTON
вчера в 23:03, ред.
Контр план " ломать Черного жеребца" ))))
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 23:01
Ура!!! Дзюба понял или ощутил, победа уже наша, расслабьтеся друзья!!!
drug01
drug01
вчера в 22:57
Меньше болтай больше делай
minai
minai
вчера в 22:56
Как ты можешь это понимать при отсутствии Халка !
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 22:54
Чтобы стоять и смотреть как атакуют бельгийцы, много ума не надо. Было бы странно, если он не понял свою задачу.
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 22:50
Дзюбе, надо наконец закрыть рот хейтерам. Покер бельгийцам, будет в самый раз !
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