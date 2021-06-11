Дзюба: «Прекрасно понимаю, что от меня требуется в матче с Бельгией»

Форвард сборной России порассуждал о предстоящем матче с командой Бельгии на Евро-2020.

Хотелось бы играть в футбол, а не бороться. Мы ведь играем не только верхом, мы действуем по ситуации. Можем и верхом, и низом. Я прекрасно помню, что игроки сборной Бельгии неуступчивы, сильны, организованны. Прекрасно понимаю, что от меня требуется. Опыт есть, мы все свои матчи проанализировали.

Мы, как и все спортсмены, ощущаем давление. Это нормально, каждый с ним справляется сам. Волнение есть, ведь мы в ожидании матчей. Конечно, любому хотелось бы забить на таком турнире, но главное для нас — команда. Буду правильно и хорошо играть — голы придут сами.